"Lucho por una discriminación positiva de la mujer emprendedora en el medio rural"

"Trabajo y salud". Es el principal deseo que transmite Mayte Martín Pozo a los vecinos de la provincia. "Lo demás viene aparejado por añadidura", valora. Tras un año intenso de trabajo y movimiento político, el contacto con los ciudadanos sigue siendo para Martín Pozo lo más valioso de su cargo. Deja clara la línea que separa su faceta como presidenta de la Diputación de la de coordinadora del Partido Popular para evitar charcos que prefiere no volver a pisar. Directa, comprometida y leal a los suyos, Mayte Martín Pozo no se acostumbra a esa sobreexposición pública a la que son sometidos los políticos, "pero no tanto por nosotros mismos sino por las personas que queremos".

-¿Lo mejor y lo peor de este 2016 a punto de abandonar?

-Lo mejor es el trabajo que se ha hecho, que ha sido duro y coordinado. Lo peor fue el episodio de las inundaciones a principios de año, en enero. Fue muy duro e intentamos estar al lado de los vecinos.

-La despoblación y la sangría de la provincia parecen no tener fin. ¿Cómo contribuye la Diputación a asentar población y a evitar la marcha de los jóvenes?

-Con políticas de empleo. Hemos incrementado este año y el que viene los planes, también hemos duplicado las ayudas a pymes del medio rural y hay una discriminación positiva hacia las mujeres emprendedoras. También tenemos planes de empleo en los que colaboramos, como el agrario y el forestal, además de nuestro programa DinamiZa. Los planes municipales de obras también generan empleos, aunque sean indirectos.

-¿Serán más ágiles este año las actuaciones del Plan Municipal de Obras?

-Espero que sí, pero las trabas al final las han puesto los propios ayuntamientos, no estoy diciendo que los alcaldes. Ocurrió igual en la convocatoria de caminos, que se retrasó todo a pesar de los incumplimientos para que ningún ayuntamiento se quedara sin obra porque soy consciente de que los municipios no tienen la culpa y necesitan obras básicas.

-El desarrollo de polígonos industriales permanece a expensas de que lleguen fondos europeos. ¿Cuál es el plan b si no viene esa financiación externa?

-Vamos a desarrollar esos polígonos y si no viene la financiación de fuera habrá que hacer un esfuerzo para hacerlo con fondos propios o ayudas de otra administración. Pero hay que sacarlo adelante y ya estamos dando pasos para que el año que viene tengamos ya proyectos a la vista.

-Cada año los servicios sociales tienen más representatividad en la provincia. ¿Percibe que todavía hay carencias sociales en los viajes que realiza por los pueblos?

-Lo básico está cubierto con servicio de ayuda a domicilio, teleasistencia o Centros Municipales Integrados, sin olvidar la animación comunitaria y la dinamización de los municipios. También hemos incrementado la partida de transporte adaptado. Las principales necesidades básicas están cubiertas, de hecho, la cuantía dedicada a las ayudas de urgente necesidad es abierta, es decir, que si hay más demanda, se aumenta. El trabajo de los CEAS es muy importante y, además, está reconocido por los habitantes del medio rural.

-El año pasado la Diputación inició un estudio sobre abastecimiento de agua para detectar problemas e implantar soluciones. ¿Qué información ha arrojado ese análisis?

-Nos los van comunicando conforme acaban el informe de cada municipio. Han llegado unos cuarenta que se están analizando por los técnicos de Medio Ambiente y cuando tengamos todos elaboraremos nuestra pauta. No obstante, las cuestiones urgentes que surgen se les da respuesta inmediata. Es una de las prioridades que nos hemos marcado y cualquier municipio con problemas de agua tiene preferencia sobre cualquier otro.

-¿Qué ha hecho y qué va a hacer la institución provincial por Sayago en cuanto al abastecimiento de agua y sus problemas?

-Ha habido un problema puntual que se ha solventado y lo que hemos hecho ahora mismo ha sido mandar a nuestros técnicos, igual que ha hecho la Junta de Castilla y León, y se está elaborando un estudio sobre el problema y las soluciones existentes. Hablo a menudo con el consejero de Medio Ambiente y le daremos la solución definitiva. No vamos a hablar ni de los cloradores ni de la máquina de ozono, porque todo tiene que ver con el nivel de embalse y hay muchos factores que hay que tener en cuenta. Cuando haya un diagnóstico claro y su solución, se abordarán entre Diputación, Junta de Castilla y León, el municipio afectado y la mancomunidad de agua constituida.

-¿Cuál es el estado de salud de la red viaria provincial?

-Está a la vista de todos zamoranos. Tenemos una red viaria que puede ser la envidia de muchas con cosas que hay que mejorar, pero las que tienen un problema importante ya están en fase de proyecto o de expropiación, cosa que muchas veces a los alcaldes les cuesta entender por todo el tiempo que conlleva. Se ha hecho un esfuerzo muy importante este año con 12 millones de euros y 130 kilómetros de carretera provincial, aparte de los caminos.

-Dejamos atrás un año clave con Las Edades del Hombre, aunque la intención es proyectar ese tirón de ahora en adelante. ¿Habrá un antes y un después en la provincia tras Aqva igual que ocurrió con Remembranza en la capital?

-Claro que sí. Estoy convencida de que muchas personas que han visitado Toro y la provincia van a regresar tras ver el potencial turístico de la provincia. Estamos centrados ahora en otras vías porque Las Edades ya pasó, pero tenemos ahí a Enotoro, que nosotros potenciamos mucho junto al Ayuntamiento de Toro y el Consejo Regulador, lo mismo que ocurre con la ruta de vino de Los Arribes. También tenemos las rutas de las Mascaradas y seguiremos potenciando el patrimonio, el turismo gastronómico y el de naturaleza. Hemos tomado la experiencia de Las Edades para lo bueno y para lo malo, para ver lo que ha funcionado y lo que no.

-Por fin está en marcha el teatro Ramos Carrión. ¿Satisfechos con los primeros pasos de la nueva adjudicataria?

-Es muy pronto todavía, pero lo que está claro es que el teatro se ha convertido en referente cultural de la provincia. El nivel de espectáculos es muy alto y muy valorado por todo el público, solo hay que ver el lleno conseguido. Son espectáculos que se están viendo en Madrid y de mucha categoría. Será un aliciente más a la hora de acercar la provincia a los visitantes dado que la empresa está haciendo paquetes culturales que engloba espectáculos y visitas en coordinación con el Patronato Provincial de Turismo. Será otra manera de atraer al turista a Zamora.

-¿Comparte la filosofía de la empresa de que los precios han de ser iguales aquí que en Madrid, dado que el espectáculo es el mismo, a pesar de tener menos poder adquisitivo?

-En las políticas de la empresa no me voy a meter porque lo que yo quiero es que todos los zamoranos puedan acceder a espectáculos de calidad. Lo que exigíamos a la empresa es que hubiera un descuento para los vecinos de la provincia y se está llevando a cabo.

-¿Qué nueva etapa afronta el antiguo palacio provincial tras su exposición "Pioneras"?

-La actividad de la Ortega Marañón estará muy presente todo el año con conferencias, habrá más exposiciones y servirá de complemento del Ramos Carrión como una extensión. Mantenemos reuniones para conseguir financiación de cara a la ejecución de las obras de adecuación porque son de calado y necesitamos del apoyo de a otras administraciones tanto de carácter regional como estatal.

-Cuando saltó el caso Valdeón usted se mojó y valoró públicamente que no era entendible que dimitiera como vicepresidenta de la Junta y no lo hiciera como parlamentaria. Tras su reciente condena, ¿cree que es razón de más para abandonar?

-Yo voy a mantener respeto absoluto por las decisiones judiciales. Dije lo que dije en su momento, pero es un tema que damos por zanjado. Hay una sentencia que, si ha sido de conformidad, no es recurrible, así que es firme.

-Entonces... ¿cree que debería dejar el cargo?

-Yo ya me pronuncié. Es una decisión que debe tomar ella.

-¿Siguen abiertas las heridas entre el Partido Popular regional y el nacional?

-No veo tales heridas. Además, yo me limito al partido provincial, así que las cuestiones que haya o no haya en otras esferas...

-¿Es difícil de sobrellevar esa exposición continua a la que están sometidos los políticos?

-No te acostumbras nunca y es duro, pero lo más duro es que esa sobrexposición afecta a tu familia y a tus amigos, y ellos no tienen por qué pagar ese precio.

-¿Qué le demanda la gente de los pueblos cuando viaja a los municipios en calidad de presidenta de la Diputación?

-Yo estoy encantada con la gente porque me trata con mucho cariño y cercanía, la verdad que no son nada pedigüeños porque para eso están sus alcaldes, que van a pelearlo a la Diputación y defienden muy bien sus intereses. Te reciben con muchas ganas y es, sin duda, lo mejor de mi trabajo a nivel personal. Yo hablo con todo el mundo y tengo una relación estupenda con la gente.

-¿Y con los grupos de la oposición?

-Las relaciones personales son buenas porque intentamos diferenciar lo personal de lo político, independientemente de nuestra ideología. Hay una oposición más constructiva y otra más demagógica, no debo de entrar a comentar cómo es cada uno. Hay gente que se trabaja más sus asuntos y otros más pomposos con discursos que llaman más la atención. Hay quienes te apoyan cuando tienes que tomar una posición difícil y otros que se te plantan para que no salgan las cosas adelante. Deberíamos de tener todos un poco de altura de miras y velar por los intereses de los municipios por encima del color político. Yo recibo a todos los alcaldes, a todos, porque soy la presidenta de la Diputación de todos, de los que me han votado y de los que no.