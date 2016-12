Ignacio Megía Pérez, del María de Molina, obtiene el Premio Extraordinario de ESO

Ignacio Megía Pérez es uno de los trece estudiantes de Castilla y León que han recibido el Premio Extraordinario de la ESO de la Consejería de Educación de la Junta y el único zamorano con el galardón en esta edición del curso 2015-2016. "Es una gran recompensa por el trabajo diario, pero en realidad esto no es lo que te mueve a esforzarte, para mí es solo un añadido. Lo importante es sacar buena nota de cara ya a la universidad, para poder escoger la facultad que te gusta y la carrera que te interesa", argumenta el premiado, que estudia en el IES María de Molina.

A pesar de su 9,92 de media -cuando el requisito para optar a este reconocimiento era tener un 8,75, además de sobresaliente en las asignaturas de Matemáticas, Inglés y Lengua en 4º de la ESO- este alumno del María de Molina reconoce que no las tenía todas consigo. "Me parecía algo difícil, porque había muchos candidatos muy bien preparados", subraya.

Explica que no hay fórmulas mágicas para alcanza este currículo. "En realidad, el único secreto está en trabajar y hacerlo bien, porque yo no me considero más listo que nadie", indica. Por otro lado, "también influye que te guste lo que haces y esforzarte un poco. Y es que a veces hay materias que se te atragantan al principio".

Ante esos baches que uno se encuentra en el camino como estudiante, el consejo de Ignacio Megía Pérez se centra en "ver el lado positivo a todas las asignaturas. Esa es la manera para que terminen gustando y al final se te puedan dar un poco mejor", resume.

La labor de los profesores a este respecto la considera "fundamental" y valora de manera particular el trabajo que hacen en el María de Molina. "Estoy muy contento con el profesorado, porque creo que transmite bastante bien el gusto por diferentes asignaturas, lo que, personalmente, me ha hecho decantarme por algunas, como en el caso de Física, que me parece que tiene un temario muy interesante", reconoce.

Megía acaba de finalizar el primer trimestre de 1º de Bachillerato y ha optado por la especialidad de Ciencias Biológicas, donde tiene asignaturas como Biología o Anatomía. "Estos primeros meses son un poco de prueba, así que me lo estoy tomando con tranquilidad, pero siempre intentando sacar buenas notas, porque todo te cuenta para la media", resume. "Me esfuerzo, pero tampoco es bueno obsesionarse desde las primeras semanas, porque si no, no llegas a fin de curso", señala.

Sobre su futuro universitario, su itinerario se está desviando de sus aspiraciones iniciales. "Hasta hace poco me decantaba por Medicina, pero he descubierto la Física y le veo muchas posibilidades", explica. Elija lo que elija, lo que sí que tiene claro es que su camino va directo a la investigación. "Sé que no está muy bien pagado y que habría que salir fuera de España, pero, aun así, creo que merece la pena intentarlo", señala.

Suma y sigue

Megía no ha sido el único zamorano galardonado con estos reconocimientos de la Consejería de Educación. Uno de los premios extraordinarios de Bachillerato ha sido para Sergio Portales Domínguez, del IES Universidad Laboral, mientras que tres Premios Extraordinarios de FP recayeron en María Teresa Barrueso Herrero (CIFP Ciudad de Zamora), Juan José Muñoz Montes (IES Río Duero) y Silvano Sánchez León (IES Alfonso IX).