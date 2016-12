Feliz Navidad, con perdón

Hoy es Nochebuena, pero desde hace días en el ambiente flota eso que hemos dado en llamar "espíritu navideño", que no se sabe muy bien lo qué es, salvo que al personal se le activan las glándulas del consumo y el apetito. Bien está, porque a rebufo del asunto mi vecina, que lleva no sé cuánto en paro, ha pillado un contratito de "reponedora" en un supermercado, las tiendas están llenas de gente ávida de comprar y no encuentras un sitio para comer o cenar si previamente no has reservado. Sea Dios bendito. La Navidad es además de este aquelarre consumista un tiempo de tregua, de buenos deseos, y por ello aún no hemos renunciado a la sana costumbre de felicitarnos y desearnos lo mejor para el nuevo año. A lo que poco a poco vamos renunciando es a hacerlo al estilo tradicional, es decir, enviando una tarjeta por correo postal. La revolución informática nos ahorra ese incómodo trámite de comprar una felicitación, escribir una frase cursi, y franquearla; tarea por cierto que en estos días se ha convertido en una misión casi imposible, si no te armas de paciencia. Decía que la informática, vía correo electrónico o wasap, nos lo pone fácil, pues además de su rapidez, ahorramos papel y su huella desaparece con algo tan sencillo como teclear suprimir. Clasificar las felicitaciones es más complicado. Las hay tiernas, gamberras, rancias? Las institucionales, con las que gentilmente nos obsequian los políticos, últimamente son mayoritariamente neutras, pues en su afán por parecer correctos, si bien no pueden eludir el manido Feliz Navidad y próspero etc., para no levantar sospechas lo ilustran con el muy socorrido paisaje nevado -al que le queda poco tiempo con lo del cambio climático- , algún que otro árbol pelao, una foto antigua cargada de nostalgia? en fin todo con una calculada asepsia. Se acabaron las imágenes del portal de Belén, la adoración de los pastores o de los magos, aunque sean del mismísimo Velázquez o Zurbarán, no siendo que hieran no sé qué sensibilidades, ya que según un mantra moderno el cristianismo y sus símbolos no deben mostrarse fuera del ámbito de lo estrictamente privado. Pero lo cierto es que los belenes, hoy resucitados como cultura, pueblan las ciudades y rivalizan en ingenio, siendo paradójicamente los más aparatosos los de ayuntamientos y diputaciones. También gusta que la tradición religiosa esté presente en los conciertos navideños, en cuyos programas no faltarán composiciones tan bellas como "Adestes fideles", "Noche de paz" o el "Aleluya" de El Mesías de Händel. Sí, todo esto es cultura, pero religiosa. Sus creadores lo hicieron para significar y solemnizar el nacimiento de Jesús, no para alegrarnos las compras de estos días. Nuestra sociedad, tan contradictoria con el hecho religioso, se muestra benevolente con la Navidad porque ayuda al consumo, sin embargo el resto del año vuelve a la beligerancia, ya que su presencia pública estorba en todos los sitios. España, es sabido, tiene una inveterada tradición anticlerical, si bien su rostro ha cambiado: antaño fue puro y duro odio, y hogaño se disfraza argumentando se hace por respeto a otras culturas, aunque sea a costa de sacrificar la propia. En aras de la multiculturalidad las pusilánimes autoridades italianas accedieron -ahora hace un año- a la petición de tapar la desnudez de las esculturas clásicas de los museos capitolinos, para no perturbar la vista del presidente iraní; también tuvieron la deferencia de no servir vino en los banquetes oficiales. Tantas atenciones y sensibilidad chocan con "la matanza diaria y sistemática de cristianos en Oriente Próximo" (Jorge Marirrodriga dixit), y otros lugares, en los que no se sienten protegidos por ningún estado, si bien a Occidente esta circunstancia no parece preocuparle. Hace una semana estalló una bomba en la catedral cristiano-copta de El Cairo matando a veinticinco personas y causando heridas a otras cincuenta, pero la noticia no ocupó grandes titulares. Otras veces la sangre no llega al río, y así las otrora impúdicas provocaciones e insultos perpetrados en la capilla de la Universidad Complutense por las hoy recatadas chicas de Podemos les han salido gratis -como cabía esperar-, pues de sobra sabían a quién se lo hacían. La respuesta de los cristianos -esos tontos que nos alegran la Navidad con sus belenes y villancicos- a las agresiones físicas o verbales, al menosprecio y los insultos, sencillamente no existe. Y no des la cara, pues a renglón seguido te la parten, y además te llaman fascista. En España los cristianos hemos aceptado complacidos la artificial separación entre el pueblo creyente y los curas, de manera que estas agresiones pensamos que solo les incumben a ellos, y así nos va. Termino acudiendo al magisterio de Olegario González de Cardedal para orientar a los interesados en conocer ¿qué celebramos en Navidad? La Navidad es mito, historia y misterio. Mito, por la reaparición del sol invicto, el renacer de la vida, origen de la fiesta; historia, porque hace algo más de dos siglos el nacimiento de Jesús de Nazaret cambió el curso de la Humanidad, y misterio porque, para los cristianos, "es acto de agradecimiento ante Dios que se inserta en nuestra historia"; de ahí el gozo y la esperanza. Por ello, discúlpenme que les desee Feliz Navidad con una estampa de la Adoración de los Magos, de El Bosco, y un fragmento de un poema de Luis de Góngora, por cierto unos fachas de cuidado. Pásenlo bien.