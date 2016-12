Un zamorano residente en Madrid posee un décimo ganador

Se llama Manuel Quintana y es natural de la localidad zamorana de San Martín de Castañeda. También es uno de los afortunados poseedores de un décimo del número 66.513, que convirtió su valor de 20 euros del miércoles, en 400.000 euros (320.000 después de la retención de Hacienda. "Tengo un décimo del Gordo. Estamos abonados a este número desde hace muchos años, lo compramos tanto entre semana como ahora en Navidad y para el Niño. No es que tengas un especial pálpito de que te vaya a tocar, lo empiezas a comprar y sigues casi como rutina, porque cómo lo vas a dejar después de tanto tiempo, si igual toca", relata Manuel, que tiene en bar Alcázar, en el Paseo de las Acacias de Madrid. "Todavía no he pensado a qué voy a destinar el dinero. Si le digo la verdad estamos que no nos lo creemos, cuesta hacerse a la idea", dice Manuel, muy contento además de que el premio haya beneficiado a todo el barrio, tanto a clientes de su bar como a otros establecimientos cercanos.