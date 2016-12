Toro "reingresa" más de 600.000 euros con terminaciones del Gordo y pedreas

Foto M. J. C.

Muchos toresanos compartían la esperanza de que en un año especial, por la celebración en Toro de Las Edades del Hombre, la suerte podía cambiar y el sorteo de Lotería de Navidad dejaría algún premio importante. Sin embargo, la suerte volvió a esquivar a la ciudad y los jugadores más agraciados tendrán que conformarse con pedreas, con los 120 euros del premio correspondiente a las dos últimas cifras del Gordo, el número 13, o con el reintegro del premio más importante de los repartidos en el día de ayer.

No obstante, como confirmó el propietario de la Administración de Lotería nº 3 de Toro, Óscar Marcos, el sorteo extraordinario celebrado ayer ha dejado en la ciudad más de 600.000 euros en pequeños premios como las esperadas pedreas o la terminación en 13 que ha repartido un restaurante toresano, aunque otro establecimiento hostelero de Morales de Toro también vendió entre sus clientes décimos acabados en ese número mágico, que muchos ya no asociarán a la mala suerte sino a la fortuna. De hecho, como precisó Marcos, la terminación en 13 ha sido una de las más demandadas desde que se pusiera a la venta la Lotería de Navidad, así como la asociada al número 16, buscada por muchos toresanos por coincidir con el año mágico que ha vivido la ciudad con motivo de la celebración de la muestra de arte sacro Aqva. Reconoció Marcos que, durante la noche anterior al sorteo de Lotería de Navidad, le costó conciliar el sueño porque compartía con muchos toresanos la sensación de que, esta vez, la suerte podía cambiar y que su Administración repartiría un premio importante y, sobre todo, mucha felicidad. Sin embargo, tendrá que conformarse con repartir pequeños premios, aunque ha estado muy cerca de hacer más felices a los abonados del 04356, ya que por un número no han sido agraciados con los 125.000 euros al décimo del segundo premio del sorteo, el 04536.

Asimismo, como matizó, su Administración vendió en los últimos meses décimos terminados en 444 y el número era muy similar al que ayer recibió el cuarto premio, dotado con 20.000 euros por boleto.

A la espera de poder comprobar si la Administración ha despachado en ventanilla o repartido entre los abonados otros números agraciados con la pedrea, Marcos destacó que se ha recuperado una parte importante del dinero invertido por los toresanos y, según un primer cálculo, el sorteo ha dejado en la ciudad más de 600.000 euros, cantidad que, sin duda, supone una ayuda para disfrutar de la Navidad. Por otra parte, reconoció que, este año, las ventas se han incrementado en Toro alrededor de un 40%, aumento motivado por la mayor presencia de turistas en la ciudad con motivo de la exposición Las Edades del Hombre y que, en muchos casos, se han acercado a la ventanilla de la Administración para llevarse como regalo o recuerdo un décimo, aunque también muchos han adquirido boletos en restaurantes y en los bares situados en la Plaza Mayor.

Precisamente uno de estos céntricos locales hosteleros repartió 120 euros por cada décimo vendido, gracias al número 52513, cuyas tres últimas cifras coinciden con el premio Gordo. La propietaria de este negocio confirmó que desde hace muchos años juega siempre a este número porque le gusta la terminación en 13, aunque adquiere los décimos en Zaragoza. Muchos clientes se han quedado este año sin décimo porque en apenas dos meses, entre agosto y octubre, vendió casi todos los boletos a turistas.