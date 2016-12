La sentencia de Bruselas abre la puerta a recuperar la cláusula suelo a 5.000 personas

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre las cláusulas suelo afecta de forma directa a 5.000 zamoranos, la mayoría de los que en su día firmaron préstamos hipotecarios que contenían el límite a partir del cual no afectaban las rebajas del euríbor. "A los miles de zamoranos afectados por las cláusulas suelo les ha tocado la lotería de forma anticipada ya que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha acordado que se devuelvan íntegramente los intereses cobrados de más desde el principio del préstamo hipotecario. Esto abre la puerta a reclamar las cantidades abonadas antes del 9 de mayo de 2013", como marcaba la sentencia del Tribunal Supremo español. Aunque las cantidades varían mucho dependiendo de las cantidades del préstamo hipotecario en cuestión y de la fecha en la que se formalizó, "calculamos una media de 2.000 o 3.000 euros por hipoteca", aseguran desde la plataforma "Stop Cláusulas Suelo" de Zamora, encabezada por el bufete de Antonio del Castillo.

A falta de que abogados, asociaciones de consumidores y bancos profundicen más en los efectos de la sentencia, lo que sí parece claro es que las entidades financieras no devolverán el dinero de oficio. "Los afectados tendrán que acudir a negociar con el banco o, en caso de que no estén conformes con el acuerdo que se les ofrece, acudir a los tribunales".

En este último caso existen varios escenarios posibles. Primero, aquellos que aún no han reclamado, "que lo tendrán más fácil porque los jueces deberían atenerse a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea". Segundo, los que han firmado documentos extrajudiciales para llegar a acuerdos con los bancos y recuperar parte de la cláusula suelo. Estos documentos, con los que han trabajado varias entidades, hacían que el cliente se comprometiera a no acudir a los tribunales a cambio de un acuerdo. La plataforma estima que la situación es similar a la ocurrida con los acuerdos sobre el canje firmados por muchos preferentistas y que imposibilitaban ir a los tribunales después. "Los jueces ya han tirado para atrás estos acuerdos extrajudiciales y no los han considerado como válidos", aseguran los abogados de la plataforma zamorana, que entienden este caso como "muy similar" al de las participaciones preferentes.

Por último, están las personas con sentencia firme. "Aquí puede haber más dificultades y hay que estudiar bien cada caso, pero creemos que también se podría reclamar.

Si se pidió la nulidad desde la firma del contrato, habría que pedir una revisión de sentencia en los casos en los que sea posible. Si, en el otro caso posible, se pidió la devolución desde mayo de 2013, la parte anterior todavía no ha sido juzgada y podría reclamarse ahora", apunta Antonio del Castillo. En cualquier caso, como siempre sucede con estas cuestiones, "lo mejor es informarse de forma personalizada y no entrar en generalidades", aseguran los abogados.

Las cláusulas suelo están incluidas en muchos de los contratos hipotecarios firmados en los años de la burbuja inmobiliaria. La hipoteca incluye un "suelo" que impide que las cuotas bajen más de un cierto porcentaje aunque sí lo haga el euríbor, índice al que están referenciados la gran mayoría de los préstamos. Los tribunales han considerado esta cláusula como opaca al considerar que los bancos la impusieron en sus préstamos.