Juan Manuel de Prada: "La literatura cada vez es menos valorada en las editoriales"

El escritor Juan Manuel de Prada ha publicado una nueva novela "Mirlo blanco, cisne negro" que analiza el mundo de la escritura y de las editoriales.

-En sus dos últimas novelas el componente histórico era fundamental y sin embargo con esta cambia totalmente de tercio para centrarse en el ámbito de la literatura.

-Sin que esto signifique que uno cuando escribe una novela histórica es menos sincero, yo, en estos momentos, necesitaba hacer un ejercicio de sinceridad que me pedía una novela de este tipo de ambientación contemporánea y con personajes que dedicaran a lo mismo que me dedico yo, aunque luego la historia no sea autobiográfica, pero que sí es una historia en donde hay un trasfondo personal.

-Hay mucho de su experiencia e incluso el lector puede identificar a ciertos escritores actuales y medios de comunicación. ¿Qué hay de ficción y de real?

-En la historia propiamente dicha es ficticia. Nada de lo que cuento me ha sucedido a mí ni tiene que ver conmigo en cuanto a los sucesos que acontecen a lo largo de ella. Todo lo que se cuenta tiene un trasfondo humano, los sentimientos, las actitudes y pensamientos ante la literatura que tienen que ver mucho conmigo mismo. No es una autobiografía en el sentido de que la peripecia es pura ficción pero sí es una obra muy personal que nace de un fondo espiritual del propio autor.

-La tentación del éxito sobrevuela toda la novela.

-El protagonista es un muchacho joven que también va a tener un éxito inesperado lo que hace que todas sus convicciones se tambaleen y que reciba muchas adulaciones que le invitan a hacer algo que el inicialmente no tenía previsto hacer, como fichar por una gran editorial. La tentación del éxito sí está presente y la del fracaso, que es autodestructiva y más sombría pero que también a veces tiene el escritor.

-¿Y usted las ha tenido?

-Sí, porque la tensión de la vocación literaria, sobre todo en una persona como yo que decidió vivir de la literatura desde muy joven, te conduce a situaciones difíciles donde la tentación del abandono, del desistimiento es muy grande. Momentos de desfallecimiento también en los que no están contento con lo que haces; momentos en los que necesitas simplemente parar porque te sientes un poco aturdido o simple necesidad, como las tierras que tienen que estar en barbecho, de parar para contemplar sus posibilidades y recomponerse.

-En el texto alude de forma velada a varios de sus libros y a veces es duro consigo mismo.

-Una novela que era tan descarnada e hiriente en algunos aspectos tenía que ser una novela en la que el autor se burlarse de sí mismo. Efectivamente la novela está llena de guiños sarcásticos hacia mi propia figura y hacia mi propia obra porque me parecía necesario. Me pareció que era adecuado meterme a mí mismo en el ajo y recibir las bofetadas mayores. Por otra parte, la novela tiene un componente humorístico que está presente incluso cuando la trama se vuelve más trágica y para hacer bromas lo primero tiene que ser con uno mismo.

-Habla de un transfondo muy personal, tanto que uno de los personajes es un autor provinciano en cuya ciudad de origen se canta el Miserere el Jueves Santo.

-Sí hablo de la Semana Santa en un momento dado. No hay ninguna intención en ello (risas). Necesitaba contar esta historia de esta manera tanto Alejandro Ballesteros como Octavio tienen mucho de mí y, ¡claro está!, también cosas que no tiene relación conmigo. Me pareció natural que, al menos, uno de ellos tuviera una procedencia mesetaria y opté por el chico que no está maleado por la vida capitalina. Yo fui a Madrid tras haber alcanzado el éxito y el personaje va a Madrid en busca de ese éxito.

-Desgrana sin miramientos los entresijos del mundo editorial.

-Me apetecía contar mi experiencia y creo que hasta la cuento de manera suave. He tratado de evitar los aspectos más dañinos. En los más de 20 años que llevo escribiendo muchas cosas han cambiado. El mundo editorial se ha degradado mucho, el trabajo del escritor se ha abaratado mucho y la literatura, en líneas generales, cada vez es menos valorada y menos considerada en las editoriales, con lo cual a veces uno tiene que trabajar en condiciones bastante penosas y de bastante incomprensión. Este proceso de degeneración que ha sufrido el mundo editorial está presente en la novela, pero no he pretendido hacer un ajuste de cuentas en el sentido sombrío de la palabra, sino en el sentido de hacer inventario de lo que ha sido mi experiencia a lo largo de estos años.

-Casi 20 años desde que logró el Premio Planeta. En estas más de dos décadas?

-He asistido al final de una época. Cuando yo comencé a publicar fue el final de la última edad dorada de la literatura española, en el sentido que todavía la literatura tenía una relevancia social, los autores todavía podíamos soñar con vivir de nuestro trabajo en un sentido de que nuestras obras tenían una atención por parte de los medios de comunicación y esto desaparece con el nuevo siglo.

-¿Por qué?

-Entre los factores que influyen figura la crisis económica que hace que la gente no compre tantos libros, por otro lado la depauperación del periodismo y la fanatización democrática que hace que la gente esté solo pendiente del politiqueo de cada día. También hay que tener presente las nuevas formas de ocio. La fascinación tecnológica que ha provocado Internet hace que la gente destine muchas horas de su vida, que antes empleaba en la lectura, las usa a zascandilear por Internet buscando las cosas más absurdas y peregrinas.

-¿Se podrá volver a reconducir al hábito de la lectura?

-No lo sé. Quizá el estado artificial era el existente en los años 80 y 90 cuando se compraban tantos libros y la gente decía que leía. Creo que los seres humanos rectificamos. No estoy convencido de que la gente siempre avance en la misma dirección pero ese momento parece lejano, ya no solo en la lectura sino en general.

-En los últimos años hemos asistido al fenómeno de autores estrella que vienen de la televisión o de la red.

-Es un fenómeno lastimoso pero una evidencia. Creo que las editoriales han dejado de confiar en las posibilidades de la literatura y se han encaminado, a mi modo de ver de una manera muy enloquecida, a publicar libros de gente diversa porque necesitan cumplir con un nivel de ventas que creen que ya no se las aseguran la literatura y se ponen a publicar libros de famosetes, de "youtubers" y de presentadores de televisión.

-¿Prima la caja a la calidad?

-Creo que siempre ha sido así pero antes la caja estaba asegurada publicando libros de escritores. La apuesta por la literatura bastaba mientras que la apuesta actual es pan para hoy y hambre para mañana porque no generan lectores. Publicando libros de "youtubers" consigues que sus seguidores compren ese libro pero no van a adquirir más publicaciones. Para crear nuevos lectores hay que ofrecer buena literatura.

-El gobierno ha anunciado que bajará el IVA del libro electrónico del 21% al 4, con lo que lo equiparará al soporte tradicional.

-Los libros electrónicos son un fracaso, y una prueba es que no se venden y sus ventas se han estancado e incluso reducido. No creo que esta medida ayude a relanzarlos.