Miguel Ángel Mateos: "Zamora fue la provincia de la región más notoria en la Residencia de Señoritas"

La revolución educativa protagonizada por las mujeres en la Edad de Plata permitió a cuarenta jóvenes zamoranas conquistar la igualdad de oportunidades en la sociedad. La situación tiene su reflejo en la muestra "Zamora y 30 pioneras" que acoge el antiguo palacio de la Diputación Provincial hasta el próximo 24 de enero de la mano de la Fundación Ortega Marañón. El historiador y representante de la Fundación en Zamora, Miguel Ángel Mateos, participa mañana en una de las conferencias en torno a la exposición bajo el título "Zamora y la Residencia de Estudiantes".

-La Ortega Marañón va dando pasos en Zamora para su asentamiento. La exposición "30 pioneras" es ejemplo de ello con una visión de la revolución educativa muy descriptiva. ¿Qué papel tuvo la provincia en esa época de la Edad de Plata?

-Zamora atraviesa en la Edad de Plata un momento excepcional, aunque siempre vinculada a personas, no a la sociedad en bloque. Por ejemplo, en la relación que presenta de mujeres que solicitan su inscripción en la Residencia de Señoritas de Madrid, Zamora es la provincia más notoria de Castilla y León. Pero, además, hay que verlo en un contexto cultural muy vinculado con dos fundaciones: la González Allende, muy ligada a la educación y cultura, y que contó con la figura de Palacios Morini, ministro y diputado por Zamora; y la de Sierra Pambley, que impartió otra manera de enseñar en la zona de Tábara. No obstante, Zamora ha tenido siempre en el ámbito cultural a tres hombres emblemáticos: Claudio Moyano, Santiago Alba y Pablo Montesino.

-¿Cómo afectó la revolución educativa de la República en Zamora?

-Claudio Moyano, Santiago Alba y Pablo Montesino dejaron un sello importante de forma que cuando llega la República Zamora es la que tiene más escuelas por municipio, por eso aquí la revolución de la República en el campo de la educación no se apreció tanto. Otra de las referencias estaba en las llamadas Misiones Pedagógicas, que llegan a Sanabria y hacen una memoria magnífica sobre los males de la educación y sus soluciones en el año 33. No obstante, lo que se ha llamado la columna vertebral de la Institución Libre de Enseñanza fue la Residencia de Estudiantes masculina, donde Zamora contó con un hombre prestigioso y olvidado que fue José Antonio Rubio Sacristán, que trajo a Zamora toda esa experiencia.

-¿Qué demanda tuvo la Residencia de Señoritas por parte de las zamoranas?

-La residencia femenina tuvo una demanda muy importante. Hasta 40 padres de niñas zamoranas escribieron antes de la guerra a la directora, María de Maetzu, para que sus hijas estudiaran. Alguna iba acompañada de su propia sirvienta a la Universidad de Salamanca porque no podían ir solas. Por ejemplo, Delfina Matilla, cuya familia tiene aquí ascendiente referencial, fue a Salamanca y se quedaba en una pensión, y la señora del hospedaje era la que le llevaba hasta la Facultad. Allí se encontraba con Unamuno, que llevaba a su vez a otra chica, las dos únicas en el aula. Fue una mujer que llevó el Instituto de Higiene de Zamora durante años, en la plaza de Alemania.

-¿Se ha tratado injustamente a la mujer en cuanto al reconocimiento de sus logros?

-Sí, claro. Hasta que no se consiguió el voto fue todo muy difícil. Se aprobó en la Constitución del 31 pero no tiene efecto hasta las elecciones del 33. Hay que reconocer que no toda la izquierda fue partidaria de conceder el voto a la mujer, a parte del partido de Azaña no le agradaba e incluso a algún sector del PSOE tampoco porque pensaban que la mujer votaba a la derecha, y resultó profético. Sin embargo, la derecha católica de Gil Robles apoyó el voto femenino. Todavía hoy mantenemos que hombre público es un prestigio y mujer pública... todo menos una reverencia. España es un país machista, no nos engañemos, porque tiene toda esa tradición mora, sobre todo, del Tajo al sur, ya que al norte es más europea.

-En una provincia rural como Zamora, ¿también los padres de los pueblos llevaban a sus hijas a estudiar?

-Por lo general, eran familias con profesiones liberales. Los padres con hijas que querían entrar en la Residencia de Señoritas procedían de gentes cultas y profesiones como médicos, ingenieros, abogados, arquitectos o maestros adinerados y con cierto nivel cultural. Ellos son los que vertebran el estilo modernista. Los padres de estas chicas velan por esa parte que mira a Europa, modernista, nueva y que quiere una España diferente. Ése es el reflejo en el arte. Sin embargo, en Zamora predomina el eclecticismo, más vinculado a hijas de notables agricultores que no tienen esa apertura cultural. Por tanto, el eclecticismo estará vinculado a esos agricultores y comerciantes que mezclan estilos porque es gente venida de fuera de la capital.

-¿Qué estudiaban las primeras zamoranas en pisar la Universidad?

-Esas zamoranas que recoge la muestra "30 pioneras" y otras tantas más formaron un elenco envidiable porque fueron las primeras en asistir a clase a la facultad, en principio, en carreras como Magisterio, Farmacia, Biología o Medicina. Sin embargo, cuando estudiaban el aparato reproductor masculino, las mujeres se salían de clase.

-La Universidad Laboral ha sido durante años referente de la Formación Profesional en España. ¿Cómo perdió esa fuerza?

-Zamora tenía una referencia única porque Carlos Pinilla era entonces subsecretario del Ministerio de Trabajo y mantuvo relaciones en puestos relevantes vinculados al mundo del trabajo y de los institutos de previsión. La primera Universidad Laboral masculina en España fue en Zamora, aunque Pinilla en los años 70 consiguió que se estableciera la Universidad Laboral femenina, la llamaban la caja tonta. Venía mucha gente de Castilla y León, Galicia, Asturias y Castilla la Mancha. Además, junto con Gijón, son los dos paradigmas más claros de la arquitectura del primer franquismo, que rememora el estilo herreriano, de tal modo que Zamora es el Escorial de Franco.

-¿Cuál hubiera sido la salida para esos estudiantes de no haber existido la Laboral?

-No hubieran tenido otra opción, porque la salida aquí era ir al campo o dedicarse a la artesanía o la construcción una vez terminada la escuela, con doce años. La opción que supuso la Laboral fue la creación de oficios. Nosotros tenemos otra política que viene del estilo francés, que es la universitaria y libresca, y estos eran profesionales. Sin embargo, fue imprescindible a pesar de que se les mantuvo fuera de la educación tradicional por no pertenecer al Ministerio de Educación sino al de Trabajo, siempre en segundo plano y nunca valorados lo suficiente. He escrito mucho al respecto, pero la educación en España no es nada halagüeña...

-Parece que el último informe PISA no dice lo mismo...

-¡Que nos cuenten lo que quieran! No es halagüeña y no lo es por falta de medios o inversión, sino porque falta el motor de la educación y la enseñanza medular, que es la enseñanza media. Ésta no existe en España, ha quedado esquelética, muy reducida, y así no vamos a ninguna parte, es el Bachillerato más corto del mundo. La Universidad Laboral marcó un modelo que habiéndolo institucionalizado desde el Ministerio de Educación hubiera creado una formación imprescindible y muy demandada. Dependía de las mutualidades, que era un dinero que dejaban los obreros trabajadores para ayudar a los estudios de sus hijos.

-La Universidad Laboral fue valorada como sede de la Fundación Ortega Marañón. ¿La ubicación actual es la mejor de todas las alternativas?

-La Fundación Ortega Marañón siempre vio El Escorial como edifico simbólico que luego se apropiaron los falangistas, pero era el que a Ortega más le fascinaba. Yo viendo la situación de la Universidad Laboral, que había perdido mucho y que contaba con un espacio impresionante para los cursos de verano en ese microclima creado, era un paraíso que me recordaba los cursos del Escorial, donde la Complutense tiene sus cursos en la actualidad. Pero la Universidad Laboral dependía de la Junta de Castilla y León y parece que había otros fines diferentes. Fue una pena, porque hubiera sido un motor muy valioso. Pero no por ello estamos descontentos, estamos muy satisfechos con el edificio emblemático cedido por la Diputación que es el viejo palacio.