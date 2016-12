Viaje por la Zamora desierta

Entre los recuerdos felices de mi infancia „ese territorio mítico del que Rilke dijo es la verdadera patria„ guardo memoria de los veranos que pasé en el pueblo de mi padre: Cerecinos de Campos. Para un niño de ciudad aquellas vacaciones constituían una experiencia extraordinaria. Descubrir el campo, los animales o las herramientas, era algo fantástico, pero en aquellas casas no había agua corriente, ni retrete, y la luz sufría por las noches „que era cuando se necesitaba„ periódicos cortes. Un niño de ciudad era para sus atareados parientes más un estorbo que una ayuda, y se imponía echar una mano en las faenas más elementales. El universo del pueblo era pequeño, y pronto descubrías todos sus secretos.

Sobre su humilde arquitectura de barro, sobresalían las torres de las dos iglesias, y el silo, aquellas horrendas moles que el Servicio Nacional del Trigo plantó en los años del proteccionismo agrario, hoy abandonadas. El verano se mostraba como un tiempo de titánico esfuerzo, pese a las segadoras de tracción animal, y los labradores se afanaban desde la madrugada en acarrear, colocar con pericia el bálago en el carro, preparar la era, trillar, aparvar... Todo bajo la tiranía del sol que azota Tierra de Campos, sin dejar de atender a las bestias, que aún se ganaban a partes iguales el costoso pan diario. El pueblo bullía de la mañana a la tarde en las eras, donde el monótono trillar alternaba con canciones, risas, bromas y siestas reparadoras. Nada tenían de bucólico aquellas rigurosas tareas, antes bien ponían de manifiesto, para desgracia del campesino, lo poco que habían evolucionado desde la revolución neolítica. Y aunque a un día seguía otro, había también la corta tregua que deparaba el domingo: aseo personal, misa, juego de pelota, conversación en la plaza o partida en el bar, paseo por la carretera para los jóvenes, merienda en la bodega y baile en el salón, para de nuevo el lunes volver a la monótona y dura rutina.

Un hombre camina por Otero de Sariegos, pueblo abandonado.

Un hombre camina por Otero de Sariegos, pueblo abandonado.

Cuando a mediados de los sesenta las cosechadoras, los tractores y otras máquinas señorearon el campo, el panorama pareció cambiar para mejor. Pero sus consecuencias fueron más allá de acortar el verano y librar al labrador en parte de la maldición bíblica, pues las manos que la mecanización liberó tuvieron que buscar trabajo en otras latitudes. Para algunos el viaje fue corto, Valladolid o Benavente, en el mejor de los casos, para otros terminó en Alemania o Bélgica. Este primer embate redujo la población de Cerecinos de Campos a la mitad: pasó de tener 1.200 habitantes en 1960, a 600 en 1980. Pero la cosa no paró aquí, pues aún estaba por venir otro abandono: el de hijos de los que se quedaron, a los que la vida les dio la oportunidad de estudiar o colocarse, como único recurso para huir de aquella ingrata vida que las máquinas no hicieron mejor.



El «Gran Trauma»

Gusandanos, pueblo en el que solo queda un habitante. FOTO: Daniel Fernández

Esa nueva vuelta de tuerca ha dejado a Cerecinos de Campos con. Su evolución demográfica es un paradigma válido para cualquier pueblo de la provincia . Así,, a tan solo diez kilómetros de Zamora, tenía al alborear el pasado siglo 351, y en la actualidad 89, y en el cercanohoy tan solo viven 64. A todos ellos seguramente envidiará el único vecino de, en la, si es que aún sigue allí. Las cifras de lo que se ha caracterizado comohablan por sí solas: en el último medio siglo. Los detalles pueden verse en los cuadernos de la, de manera que no es necesario aburrir con cifras, si acaso reparar en un último matiz: la mitad de ellos viven en. Es decir, si excluimos estos tres núcleos de población la densidad en el resto del territorio provincial es de 9 habitantes/ kilómetro cuadrado. Índice que nos emparenta con desiertos demográficos como la

El problema „conviene no banalizarlo„ no es solo que la provincia esté vacía, sino que sigue vaciándose, al igual que toda la España interior. Este proceso, sus orígenes, causas y consecuencias, está luminosamente analizado en un interesante libro que he leído guiado de su excelente crítica y que recomiendo a cualquier lector, pero sobre todo a los políticos que hablan a humo de pajas sobre la tragedia de la despoblación: «La España vacía» (Turner), de Sergio del Molino; es más, la Diputación bien podría regalar un ejemplar a cada uno de los alcaldes de la provincia. El libro no da soluciones, no es su propósito, aunque explica las causas del secular desprecio de la vida rural y la sublimación de la urbana. Tampoco sesudos estudios e informes de observatorios sobre la cosa aportan fórmulas para atajar el que parece ser irremediable destino del mundo rural: desaparecer.

Los que defienden la labor de las diputaciones como garantía de su continuidad, deberían explicar cómo se ha llegado a esta situación después de dos siglos de existencia. Las diputaciones, sin entrar en el debate de si son necesarias, no son garantía de nada, porque el problema no está en que los habitantes de nuestros pueblos dispongan de los mismos servicios que un señor que vive en Valladolid „algo que se presupone „ sino en que el campo ni atrae ni sujeta a los que aún resisten o están atrapados en él. Y quizás eso tenga que ver con que cultivar la tierra o criar ganado no son negocios de los que se pueda vivir con dignidad, ya que al producto final de agricultores y ganaderos le pone precio el mercado, es decir, la gran distribución, que está ayudando al abandono del campo, pese a las ayudas de la PAC, pues hoy se hace más con menos pero no se logra cobrar más por ello. Bien está tener buenas carreteras, señal de Internet y televisión, un centro de salud, una escuela, una farmacia, un cura y un puesto de la Guardia Civil cerca, pero es evidente que eso ya no basta para evitar que la gente huya del campo. A nuestros políticos, que dicen estar preocupados por el problema, habría que recordarles la manoseada frase de J. Carville: «Es la economía, estúpido», aunque en esta tierra nuestra no siempre se vota pensando en el bolsillo. Si en su día la falta de infraestructuras se utilizó para zurrar la badana al adversario, pensando eran la piedra filosofal del progreso, hoy con una aceptable red de autovías y una línea de Alta Velocidad en marcha, mucho me temo que viaja por ellas, aunque sin detenerse en este rincón marginal. La prueba es que el nuevo señuelo del AVE no ha impedido que la capital siga perdiendo de mes en mes efectivos, aunque aquí se deja sentir el llamado «invierno demográfico» (M. Schooyans), es decir, el envejecimiento de la población, un problema que no es exclusivo nuestro.





Vista de las lagunas de Villafáfila desde el pueblo abandonado de Otero de Sariegos.



Frente a un modelo productivo agotado, tras diez siglos de autárquico funcionamiento, el que habrá de sustituirlo propone vivir de los recursos del patrimonio artístico, el paisaje y las tradiciones, en definitiva del pasado, y convertir la provincia en un gran parque temático, mezcla de unas Edades del Hombre perennes, un zoo donde observar lobos y ciervos en libertad, extravagantes rutas del Quijote, procesiones, romerías y mascaradas de invierno... Vamos una Arcadia a hora y media de Madrid. Solución a la que se agarran los políticos para justificar que el problema les supera. ¿Eso será suficiente? Como bien dice Julio Llamazares «Tanto ocuparnos por el oso y el urogallo y al final va a resultar que la verdadera especie en extinción en muchas zonas de España es el hombre». ¿O no?

Sergio del Molino concluye que hay„que no son las que cantó Machado, aunque de vez en cuando asomen la patita„,. Sin embargo,, de la que muchos reniegan, a la que se ha abandonado a su suerte, y que en estos tiempos de indiferencia nadie reivindica. Alguien debería retirar el descolorido cartel que cuelga de la fachada de la antigua casa sindical con una proclama anacrónica: «Zamora exige». En el mapa nocturno de la Península Ibérica la provincia de Zamora está sumida en una penumbra total, en la que apenas un diminuto punto de luz señala el lugar de su capital. Esta imagen es toda una metáfora del irreversible futuro de, y nuestros vanos lamentos por algo que nadie quiere ni puede corregir, ponen de manifiesto la distopía en la que vivimos y nos movemos.