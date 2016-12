IU, PSOE, C's y no adscritos sellan un pacto económico para el 2017

Todos los grupos del Ayuntamiento de Zamora menos el Partido Popular han sellado un pacto económico para el año 2017 con diversas actuaciones e inversiones que complementan al Presupuesto presentado hace una semana por el equipo de Gobierno. El acuerdo, surgido a iniciativa de los concejales de Ciudadanos y los no adscritos, supone reforzar los apoyos de Francisco Guarido al frente del Ayuntamiento de Zamora y el aislamiento del grupo dirigido por Clara San Damián. Entre las iniciativas que se incluyen en el documento presentado por las cuatro formaciones aparecen diversas actuaciones de asfaltado en los barrios, la reposición de mobiliario urbano en el bosque de Valorio, el arreglo de la pasarela del Puente de Hierro, el cerramiento de solares en el Casco Histórico o la instalación de un solarium en la zona de baño de la playa de Los Pelambres.

"Seguimos en la oposición"

Los portavoces de las formaciones firmantes del pacto destacaron el carácter "histórico" del documento. "Se trata de un acuerdo que no se producía en este Ayuntamiento desde el inicio de la democracia. Es un buen inicio y, si funciona, podría mantenerse en el tiempo y extenderse", explicó el alcalde, Francisco Guarido. "Hay que destacar, no obstante, que pese a haber llegado a este acuerdo, todos los partidos mantienen su autonomía y tanto Ciudadanos como no adscritos van a seguir siendo la oposición de este equipo de Gobierno", indicó. El portavoz de la formación naranja, Francisco José Requejo, incidió en esta idea. "Es un día histórico en el que se demuestra que nuestro objetivo es pensar primero en Zamora antes que en las ideologías", analizó. El edil no adscrito, José Luis Gómez, valoró este documento "como muestra de la nueva forma de hacer política a través del diálogo que nos reclama la sociedad".