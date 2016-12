El Defensor del Pueblo mediará por el transporte urbano de Carrascal

El Defensor del Pueblo ha admitido la queja de la asociación de vecinos de Carrascal referente al servicio de transporte público entre el barrio y el resto de la capital y, con fecha de 12 de diciembre, "inicia las actuaciones oportunas ante el Ayuntamiento de Zamora al entender que la queja reúne los requisitos marcados en la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo".

El escrito, firmado por la presidenta de la asociación Luisa Argüello y fechado en noviembre de este año, indica que "el actual horario de transporte, con una única salida en días laborables por la mañana desde este barrio a las 9.45 horas y regreso a las 13.00, permite el desplazamiento al centro de la ciudad para la realización de compras, ya que Carrascal carece de cualquier tipo de comercio, no dispone ni de tan siquiera de una pequeña tienda de ultramarinos. Sin embargo, con este único horario de transporte, además de una falta de comunicación normalizada y equiparada al resto de la ciudad, se desatienden otras necesidades básicas y genera importantes problemas a los habitantes".

Entre las dos principales carencias, Carrascal asegura que están las "dificultades en la escolarización y asistencia a la enseñanza no obligatoria" y las "dificultades de acceso a la asistencia sanitaria". "Si bien los alumnos en enseñanza obligatoria disponen para asistir a los colegios de transporte facilitado por la Junta de Castilla y León, este no puede ser utilizado por los alumnos que cursan otros estudios, algunos tan elementales como bachillerato, no pudiendo hacer uso tampoco del transporte público urbano, puesto que la entrada a los institutos está fijada con anterioridad a la salida del autobús desde este barrio. En igual situación se hayan aquellos menores que asisten a los colegios antes de los seis años de edad". Por lo que refiere a la sanidad, "para poder efectuar determinadas pruebas médicas prescritas es necesario desplazarse a los hospitales que están situados en el centro de la ciudad, algunas de ellas, como por ejemplo analíticas, requieren estar en esos centros asistenciales a primera hora de la mañana, algo que resulta imposible mediante el uso del transporte público urbano debido a su horario", situación que se agrava "teniendo en cuenta que el barrio cuenta con un gran porcentaje de población en avanzada edad".