"La gestora está matando al PSOE, le da lo mismo el partido, solo favorece a Díaz"

Congreso, primarias y que la gestora deje de tratar de "direccionar" a la militancia hacia un candidato, que parece claro que es Susana Díaz, a la que está dando privilegios, afirma el portavoz provisional de la Plataforma de Zamora Pro Primarias y Congreso del PSOE, Ángel Pozo. "Los militantes debemos votar, canalizar nuestra voz ante la gestora federal", eso le ha llevado a comprometerse.

-¿Se han incorporado muchos afiliados?

-Tiene bastante aceptación. Queremos unas primarias y congreso ya, máxime viendo la manipulación de la gestora, que da privilegios a una persona que todos sabemos que se va a presentar a las primarias, cuando acaba de ser derrocado un secretario general ampliamente apoyado por la militancia.

-¿No cree que las plataformas pueden contribuir a romper más el partido?

-Nacemos para que se nos oiga a los militantes y a muchos simpatizantes. Queremos exigir a una gestora que creemos que no está actuando de forma racional, está dando voz a gente que no debía. Decía la futura "candidata" "queremos coser", pues creo que está no ya rompiendo, sino desgarrando.

-¿Hay un clamor entre las bases para que se convoque el congreso ya?

-Sí, el acto de ayer con Odón Elorza y Zaida Cantero fue un éxito.

-¿Para qué sirven ese tipo de encuentros, son positivos?

-Los afiliados nos unimos. Nos estábamos dejando llevar por el aparato en demasía. Estamos muy cansados de ser los borreguitos, los que estamos para ensobrar; para montar un mitin; para cuando hay un problema de mailing, como ocurrió en las pasadas elecciones, estar hasta las cuatro de la mañana ensobrando, coger nuestros coches e ir a buzonear por la provincia. Ahora nos dicen que nuestro voto no sirve, ¿qué sería del PSOE sin él?

-¿La gestora prolonga deliberadamente la convocatoria del congreso para intentar que la militancia se adormezca y determinar el próximo secretario?

-Por supuesto, lo estamos viendo. Una gestora está para dirigir el partido en un momento puntual, pero está queriendo direccionar a los militantes hacia quien decida y no estamos de acuerdo. La militancia se está movilizando por eso. En una de las últimas asambleas de Zamora dije que lo que quieren es que esto se enfríe, que pase el tiempo para poner a sus acólitos en los puestos de dirección y estamos ya muy hartos. Lo que se ha hecho con nuestro anterior secretario general ha sido indecente y el resorte para que los militantes nos hayamos alzado.

-Elorza dice que Susana Díaz está tras la gestora, que es quien decide la línea política, con una oposición más próxima al PP que a la izquierdas.

-No es ella quién tiene que decir eso, sino todos los militantes, no los que cobran 300.000 euros por las famosas puertas giratorias, mientras la luz sigue subiendo, los que están respaldando a Susana Díaz, Felipe González, Corcuera, José Luis Rodríguez Zapatero..., gente que habrán sido muy socialistas y mucho en el partido, pero que no llegan a ver lo que queremos los de abajo. Los militantes somos el partido, tenemos voz, eso queremos hacer ver a la gestora.

-El presidente de la gestora, Javier Fernández, ha dicho que el PSOE es un partido de centro. La militancia, con el respaldo a Sánchez en las asambleas y el "no" al PP, ¿estaría de acuerdo?

-De centro, desde luego, no. El PSOE es una izquierda no radical ni para apoyar al PP, ni políticas de derechas. Ese centro del que habla Fernández es un poco dictatorial, lo demuestra el que forzaran a todos los diputados a la abstención, cuando solo era necesarios 11 votos, incluso podía haber diputados que se prestaran a ello.

-También la multa era de 600 euros y la expulsión se daba por descartada. Esos diputados podían haber optado por rebelarse, dar un golpe sobre la mesa.

-Lo tendría que responder nuestra diputada, Mar Rominguera. La he apoyado y la apoyaré porque es fácil hablar desde fuera, todos somos valientes cuando no tenemos que dar la cara ni convivir con una serie de compañeros.

-¿Rominguera está con la Plataforma o al margen?

-En la Plataforma no está, me ha dicho que le parece una actitud muy noble y que si necesito apoyo o ayuda, que cuente con ella como compañera.

-Para ella tiene que ser una posición un poco bipolar, ¿no?

-Es que soy de los que cree que a lo mejor se hace más desde dentro que desde fuera.

-La unión hacer la fuerza, si hubieran decidido abstenerse...

-Esa fuerza la están canalizando todos los que apoyaban a Sánchez y el "no es no". Muchos han accedido a la exigencia de la gestora porque también son cargos orgánicos del partido, como Rominguera, y ¿qué ejemplo darían desoyendo a un órgano del partido?

-¿El PSOE podría gobernar con Podemos, algo que le espanta a la gestora?

-Bueno, le espanta..., ¿en Valencia, con quién estamos gobernando; en Aragón; en otros sitios? Podemos tiene líneas rojas que no me gustan, de hecho, no se está gobernando porque Iglesias no quiso renunciar al referéndum de Cataluña, por eso no hay un gobierno de izquierdas, prefirieron uno de derechas por no dar su brazo a torcer.

-¿La gestora se está excediendo en los acuerdos con el Gobierno del PP?

-Totalmente, al día siguiente de constituirse tenía que haber empezado a preparar el congreso y las primarias. Ahora decimos que queremos ver qué tipo de partido hacemos, ¿perdón? Lo debemos hacerlo los militantes, quienes elijamos como dirigentes, no unos señores que se han puesto ahí. Primero organiza primarias y congreso, después veremos qué partido quiere la mayoría y hacemos nuevos estatutos, los actuales son vergonzosos, hay que cambiarlos de cabo a rabo.

-¿Para evitar situaciones como las del comité federal?

-Por supuesto, y otras muchas. Hay que hacer ponencias políticas y modificar el sistema de elección de candidatos al Congreso y el Senado para que no sea la Ejecutiva regional o la federal la que los designe, sino la militancia.

-¿Sánchez sigue siendo el faro de la militancia?

-Le está echando reaños y, como cuando empezó y fue elegido en primarias, ya está yendo por las ciudades, pero desde la Plataforma no hablamos de un candidato, no toca, queremos decidir. Tenemos simpatía por Sánchez porque se acercó a los militantes y por lo que le hicieron en el comité federal.

-Surge una tercera vía, Patxi López, que en principio estuvo con Sánchez, como hombre de consenso para que ni Susana ni Sánchez dirijan el partido.

-He oído el rumor, pero no sé que puede tener de realidad. Patxi es una de las personas más honestas que hay en el PSOE, lo ha demostrado muchas veces y se ha jugado la vida por este partido muchas veces. Haga lo que haga, merece todos mis respetos.

-Después de haberse ofrecido en sacrificio Sánchez, no parece muy leal, ¿no?

-¿Quién te dice que no converjan sus caminos en una misma candidatura? Lo sabrán ellos. Me parece muy raro, muy difícil que Patxi le dé la puñalada.

-Hay quien da por muerto al PSOE con esta crisis profunda.

-Es esta gestora la que está matando al PSOE, ¿cuánto hemos bajado en intención de voto desde el pasado comité?, he leído que 7 puntos. ¿También es culpa de Pedro Sánchez?, la bajada viene desde la segunda etapa de Zapatero, pasando por Rubalcaba. Sánchez trajo mucha esperanza a los militantes, parece que no gusta, solo quieren que estén contentos los que están al lado de la folclórica.

-Rajoy decía, no sabemos si en broma o en serio, que hasta las próximas elecciones, ¿la catástrofe para el PSOE está escrita si se produjera en estos momentos?

-Por supuesto, y la alegría para Podemos. Rajoy sabe lo que dice, es una amenaza soslayada: "o me seguís apoyando u os llevo a elecciones, os hundo del todo".

-¿Esa amenaza le da un balón de oxígeno a la gestora?

-A la gestora le da lo mismo el partido, hay tal personalismo que los cuatro de siempre, González y los barones, quieren quedarse con el PSOE, se creen los dioses del partido, pero sin militantes no serían nada.