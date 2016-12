De las aulas a la sabana

Decidió aparcar durante unas semanas su trabajo como profesor de Física y Química para vivir la experiencia de voluntario en Kenia. El zamorano Julio Javier Vara Rodríguez, que acaba de regresar de su viaje, se adhirió a uno de los programas de cooperación que financia la Junta de Castilla y León para viajar hasta Maralal y desarrollar una intensa labor de voluntariado con la ONGD Amref Salud África, con el agua como protagonista. "Comencé a entablar comunicación con la encargada del proyecto en junio. La evolución se comprueba nada más salir a campo y ver cómo la gente utiliza los pozos y cómo están ya para cosechar los cultivos sacados adelante con los medios proporcionados por la Junta", asegura.

El proyecto se centra en la zona de Samburu County, un estado de Kenia "donde existen muchos problemas de sequía, falta de salubridad, desnutrición y todas las dificultades que la falta de agua conlleva", enumera el zamorano. A pesar de la situación descrita, la primera impresión al pisar tierra keniata es que la felicidad lo inunda todo. "Las calles están llenas de personas que te saludan continuamente y siempre con una sonrisa. Además, aquí casi no ven blancos y les hacemos gracia", señala. En cuanto a la labor humanitaria, aparte de la obvia falta de agua "y de unas condiciones que nada tienen que ver con las que tenemos en España, me impresionó mucho la cantidad de basura que hay por las calles", recuerda.

Intenso trabajo

Su labor de voluntario le ha llevado a desarrollar un intenso trabajo que va desde entrevistarse con delegados del gobierno local hasta visitar pozos que se están poniendo en marcha o acudir a granjas o colegios. Cada día tenía que armarse de paciencia para recorrer unas carreteras "que son más bien caminos y muy poco acondicionados" y visitar comunidades que, aunque estuvieran a cien kilómetros de distancia "suponían cuatro horas de trayecto de ida y vuelta", calcula.

El trabajar con la Junta y una organización no gubernamental de desarrollo con origen y gestión africanos ayuda a que los keniatas reciban con agrado esta ayuda. "No podemos olvidar que algunos pozos abastecen a comunidades enteras y que de no existir, no tendrían otras fuentes cercanas de agua. Esto tiene un gran impacto en su día a día, porque la higiene aumenta de forma considerable, disminuyendo el riesgo de enfermedades y el agua provoca una mejora en la nutrición gracias al cultivo", detalla. Él mismo ha podido ver en sus semanas de trabajo en la zona los beneficios de toda esta labor. "En un poblado una mujer me contaba que antes los animales destruían sus cultivos y que gracias a la valla que han puesto ya no temen eso. Además, antes tenían que transportar el agua a calderos desde zonas alejadas y ahora con el pozo con bombeo tienen canalización hasta los cultivos. También el riego por goteo hace que necesiten menos agua y puedan aprovecharla mejor. Por último, me explicó que tenían algo de dinero de la venta de cultivos y que gracias a los voluntarios locales, entrenados gracias al proyecto subvencionado por la Junta, reciben formación para saber cómo trabajar mejor las tierras y mantener las estructuras creadas", pone como ejemplos.

Mención aparte merecen las visitas médicas de esta entidad. El zamorano explica la labor desarrollada en la región de Mugur, una de las más remotas y pobres de Samburu Central. "Las sequías allí son prolongadas y las condiciones de vida durísimas, está lejos de todo y con unos caminos casi inexpugnables. La gente convive con todo tipo de animales salvajes, desde elefantes hasta leones, cebras o leopardos", enumera. Hasta allí los voluntarios se desplazan una vez al mes para realizar consultas de medicina general "porque si no, no tienen ninguna oportunidad de ir a ningún centro de salud, ya que andando les llevaría horas" y se atiende de manera especializada a mujeres y niños "controlando a las embarazadas y dándoles pautas de cómo llevar su estado. Una vez nacidos los bebés, se les lleva un exhaustivo control de peso y talla y se les da vitamina A, que aquí escasea, y se les vacuna de difteria, polio, tétanos, hepatitis B, neumococo y todo lo necesario. La labor médica que llevan a cabo es sensacional", describe.

Miles de beneficiarios

El proyecto en el que ha estado colaborando este zamorano beneficia directamente a unas 26.500 personas. "Para todos se procura agua, semillas, que crecen en menos tiempo que las locales y son más tolerantes a las sequías, cuidados y material médico, tanques para almacenamiento de agua de lluvia en colegios y hospitales, formación de agentes locales para el desarrollo, técnicas de agricultura o mantenimiento de las instalaciones", enumera.

La Junta de Castilla y León comenzó a trabajar en la zona hace siete años y, tras su paso por este proyecto, el zamorano reconoce que "es impresionante ver cómo la población utiliza los recursos que se han implementado, cómo ellos mismos se vuelven autosuficientes o cómo han aprendido a optimizar el cultivo en épocas de falta de agua. Incluso hay un programa de visitas médicas desde la capital, Maralal, hasta las zonas más remotas, donde los habitantes tendrían imposible acceder a temas sanitarios por su propio pie. Hay imágenes que realmente impresionan aquí", finaliza tras su intensa experiencia.