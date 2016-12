"Me gusta poner en valor el papel de la mujer que es igual que el del hombre"

La zamorana Gloria de Castro firmará hoy ejemplares de su tercera novela, "Mulligan Carter", en la librería Mil Hojas.

-¿Qué le mueve a volver a la novela policíaca y al personaje de la detective Margot?

-Me gusta este género y es un personaje que me apasiona al igual que aprender cosas sobre los años 20. Decidí volver a retomar a Margot porque mi deseo era escribir una saga con ella. Agatha Christie creó a Hércules Poirot y yo a Margot Taylor, una detective en los años 20 en un mundo de hombres que tiene mucho carácter. En aquella época la mujer estaba todavía en un segundo plano. No soy feminista pero siempre me ha gustado poner en valor el papel de la mujer que es igual que el del hombre.

-Una Margot a la ubica esta vez fuera de Chicago.

-La historia comienza en un viaje de placer porque esta detective se va a ver a su familia a Europa y no pueden llegar a su destino dado que en el Triángulo de las Bermudas el trasatlántico tiene que darse la vuelta. En esta ocasión se mueve mucho.

-¿A qué la ha obligado este movimiento?

-A una amplia labor de documentación. Entre otros transportes utiliza el tren para lo que pedí documentación a la Asociación Ferroviaria España porque los trenes entonces eran más lentos. Creo que esta novela tiene mucha más acción e incluso he recibido clases de boxeo porque en la novela tiene importancia un púgil. Todo novelista tiene que crear una trama que esté perfecta de principio a fin, que cuadre todo con la documentación y que no haya nada fuera de lugar.

-En el libro menciona personajes reales.

-Aparecen personajes reales como Eliot Ness, aunque le sitúo recién salido de la academia de policía en una comisaría. Los personajes que figuran en el texto se basan físicamente en personas que conozco a quienes pido permiso para incluir en las novelas. Como ejemplo el personaje de una escritura rusa, es el nombre de una antigua alumna mía rusa.

-Apuesta nuevamente por una novela muy dialogada. ¿Por qué?

-Escribo aquello que me gusta leer y me encantan los diálogos. Me gustan las descripciones pero no aquellas que son eternas porque me agoto. Además en esta novela hay muchos diálogos centrados en el boxeo y el tatuaje, que tiene gran importancia.

-Ambos ingredientes aparecen en la portada.

-Sí, es una labor realizada por la dibujante zamorana Elena Ayuso. Ella apostó por unos guantes de los años 20 y buceó hasta encontrar cómo eran al igual que los tatuajes, que son los que se hacían entonces. Ella ha hecho una portada con la tipografía de los años 20 y el papel que aparece de fondo es igual que el que se utilizaba para decorar las paredes de la época.

-¿Qué supone para usted la escritura?

-No me imagino mi vida sin escribir todos los días, sea el género que sea. Compagino mi trabajo como profesora, algo que me encanta, con la escritura porque tengo la suerte de poder jugar con mi inspiración y escribir cuando me da la gana. Además he sido coguionista de un cortometraje.

-Y ¿cómo surgió ese proyecto?

-Un amigo me propuso colaborar en el guión de un corto de la asociación Zine Zizur y yo me animo a todo lo que sea crear. El trabajo se llama "Raquel" y la experiencia ha sido muy interesante. Es otra manera de escribir.

-Usted también escribe poesía ¿la ha aparcado?

-Mi poesía se ha transformado en microrrelatos. Ahora me gustaría sacar adelante un proyecto de microrrelatos y tengo ya el siguiente caso de Margot.