Miguel Losada: "El play-off pasa por que ocurra un milagro"

Miguel Losada lo tiene claro. A falta de nueve puntos, y con el play-off a siete de distancia, para que el Zamora CF luchara por ascender se tendría que dar "un milagro". Una realidad que, sin embargo, no les va a impedir "d



El técnico rojiblanco, quien comenzó ayer la rueda de prensa dando su "más sentido pésame a la familia de los montañeros" y su "total apoyo en unos momentos que tienen que ser desgarradores", reconoció ayer que la pasada jornada fue "nefasta" para los intereses de su equipo. "Perdíamos en el 91, los rivales ganaron al final de los partidos? parecía el guión de una película de terror", explicaba, aseverando que ahora "la situación es la que es" y "todo pasa por que ocurra un milagro".



Pese a las pocas posibilidades, Losada aseguró ayer que su equipo no tirará la toalla. "Habiendo un margen pequeñito no perdemos la ilusión", apuntó, añadiendo: "Tenemos que intentar que ocurra un milagro, el otro día lo vimos con el baloncesto y su remontada heroica. Ojalá nosotros podamos también conseguirlo".



Para ello, para apurar sus opciones, el Zamora CF tendrá que recomponerse de los sucedido en Burgos, cosa que no será nada sencilla pues, como reconoció el entrenador, "el equipo estaba hundido el otro día, parecía un drama, veíamos muy cerca el play-off y en cuestión de horas se nos complicó todo muchísimo". El golpe anímico que sufrió el Zamora CF el pasado fin de semana fue tal que hasta el propio Miguel Losada reconoció sentirse "dolido" con lo vivido. "Cuando me hice cargo del Zamora no quería que estuviera luchando por no descender, quería luchar estar arriba y ver que podemos quedarnos a las puertas me ha dolido mucho", explicaba, argumentando: "Si analizas todo te das cuenta de que has perdido partidos en los que no has estado todo lo bien que deberías haber estado, pero luego te das cuenta de que algunos los has ganado y no debería haber sido así... Así que no queda más que apechugar con la situación y llegar hasta donde se pueda". Un punto al que se ha llegado "gracias a los chicos que se han portado fenomenal durante todo el año".



"No hemos sido un equipo regular pero, en líneas generales, los chicos han dado lo máximo", razonó Losada quien reconoció que, en función de lo que ocurra el sábado, "podría haber cambios en el once" que ponga en juego este domingo ya que el partido podría llegar a afrontarse "con una ilusión u otra", según los resultados.



Lo que está claro es que habrá cambios respecto al último encuentro pues "Pistu acumula cinco amarillas" y tanto Caramelo, "al que se le descartó una rotura de fibras", como Juanan, "que sufre una fractura", no llegarán al partido frente al CD Numancia B.