Miguel Losada: "Lo único positivo es la victoria"

Miguel Losada quiso dedicar el triunfo de ayer ante el Villaralbo al utilero del club, José Jorge, que ayer perdía a su padre. Esas fueron las primeras palabras de un técnico que no estaba contento con la imagen y el juego ofrecido por los suyos ante el colista descendido y es que "lo único positivo es la victoria". Sobre el derbi indicó que "estos partidos son difíciles" por el hecho de jugar ante un rival sin presión, en periodo de Semana Santa, pero aclaraba que "lo hemos intentado" y es que tuvieron "infinidad de ocasiones". Asimismo, el técnico rojiblanco recordó que siempre sufren ante equipos que les dejan pocos espacios, pero también buscó el lado positivo a lo sucedido ayer y es que "de nada hubiera servido hacer un fútbol brillante, sino no hubiésemos logrado la victoria".



En sala de prensa también confesó Losada que la sensación con la que acabó el encuentro "es mala, pero eso me gusta porque significa que no nos conformamos con ganar así" y es que cuando entraron en el vestuario "parecía que habíamos perdido". En cuanto a sus posibilidades de asaltar el play-off que ahora tienen a cuatro puntos, insistió en que, deben ganar los cuatro encuentros que les quedan por delante y esperar a ver qué hace el Cristo.