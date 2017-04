Félix Sancha: "Ha sido un partido desastroso"

Félix Sancha era más que sincero una vez concluido el derbi provincial ante el Villaralbo y admitía que "ha sido un partido desastroso". "Hemos hecho un partido muy malo y lo mejor son los tres puntos porque sabíamos que había pinchado el Cristo y nos ponemos a cuatro puntos", explicó el central y autor del único gol de la tarde en el Ruta de la Plata.



El rojiblanco admitió que estaban avisados puesto que "habíamos hablado durante la semana de que iba a ser un partido complicado en el que nos iban a plantear una defensa de cinco, íbamos a tener pocos espacios y nos lo iban a poner difícil", como así sucedió. Con este guion "hemos tenido la suerte de anotar pero eso no es excusa para admitir que ha sido un partido desastroso".



Con todo, no supo si las dificultades habían venido por mérito del Villaralbo o porque ellos no hicieron las cosas bien, pero se queda con un triunfo que les coloca a cuatro puntos de la soñada fase de ascenso.



A partir de ahora tiene claro que "o ganamos los cuatro partidos o no nos metemos. Aún así tengo dudas de que nos metamos ganando los cuatro", concluyó.