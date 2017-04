Un derbi de realidades dispares

Zamora y Villaralbo afrontan esta recta final de temporada de una manera absolutamente opuesta y es que mientras los rojiblancos mantienen el pulso por alcanzar la fase de ascenso, los azulones ya han visto consumado su descenso a Regional de Aficionados. Estas realidades hacen que el derbi provincial que se vivirá esta tarde (18.30 horas) en el Ruta sea muy diferente al de la primera vuelta en el Fernández García y a los que se vivieron la temporada pasada aunque desde ambos clubes sostienen que siempre es un encuentro especial por todo lo que conlleva.



Lo que es una evidencia es que esta tarde, más que nunca, será el Zamora el que debe llevar la voz cantante una vez el balón eche a rodar puesto que en el vestuario saben que todo lo que no sea sumar tres puntos podría dar al traste con las ilusiones de un play-off que tienen a seis puntos, aunque ahora además de la pugna con el Cristo Atlético ha entrado en escena el Almazán que desde el jueves, y de forma provisional, ha arrebatado a los zamoranos la quinta plaza que hoy deben recuperar. Así, el entrenador insistió en que a pesar de las diferencias en la clasificación en el Zamora afrontan este encuentro ante el Villaralbo, que él mismo dirigió hace años y con el que ascendió, "sin un mínimo de confianza ni de relajación" y es que quieren evitar cualquier atisbo de sorpresa que les aleje de su objetivo. Miguel Losada recordó, además, que en las últimas jornadas el equipo villaralbino no ha encajado goleadas e incluso arrancó un empate al Cristo Atlético (2-2) que supuso, de hecho, un gran favor para los capitalinos. Para este encuentro, además de las bajas por sanción ya conocidas de Juanan y Saúl, quedan fuera de la convocatoria Sopale, que no ha podido tener una regularidad de entrenamientos esta semana por un proceso vírico, y Barbero. No obstante, y aunque sí habrá cambios puntuales y obligados por la ausencia de Juanan, serán lo menos revolucionarios posibles pero sí puede haber alguna sorpresa inesperada.



Por lo que se refiere al Villaralbo, el equipo afronta este encuentro sin presión aunque con el objetivo de mostrarse competitivos y no regalar nada, a pesar de que para ellos el resultado sea lo de menos. En el cuadro villaralbino admiten que jugar ante el Zamora y en un campo como el Ruta de la Plata siempre tiene "un morbo especial" pero también es cierto que no habrá ningún exrojiblanco en el equipo que ponga en juego Jesús Benito; ya sea porque se han marchado de la entidad o porque están lesionados. Donde sí habrá exazulones será en el Zamora con Juan de la Nava, Diego Ortiz, Viti, Revi e Iñaki.



Aun con todo, se espera que este derbi ofrezca algo de intensidad y emoción a los espectadores que se den cita en el Ruta de la Plata y es que desde el club han retrasado la hora habitual de juego hasta las 18.30 horas con el fin de no entorpecer la tradicional degustación del "Dos y Pingada" con el que se pone punto y final a la Semana Santa.