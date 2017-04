El Almazán se sitúa quinto y adelanta al Zamora CF de forma provisional

La recta final de temporada se hace cada vez más intensa para el Zamora CF. El equipo rojiblanco mantiene firme su objetivo de alcanzar los puestos de play-off, que tiene a seis puntos a falta de cinco partidos para que concluya el campeonato, pero lo cierto es que ahora le ha salido un nuevo competidor en la lucha por arrebatar al Cristo Atlético la plaza de privilegio que ostenta. El Almazán de Diego Rojas, sin ninguna presión, ha demostrado que tampoco renuncia a la sorpresa y tras jugar y ganar ayer su partido ante Unionistas de Salamanca (4-3) ha adelantado de forma provisional al Zamora CF en la tabla de clasificación.



Este hecho no hace más que aumentar la presión para el equipo de Losada que tiene claro que no puede hace ni una sola concesión en el encuentro de esta jornada, que disputa el domingo ante el CD Villaralbo (18.30 horas, Ruta de la Plata). Los azulones llegan al derbi en la capital descendidos aunque en la entidad aseguran que no van a regalar nada y no renuncian a dar la sorpresa, como ya hicieron hace algunas semanas precisamente ante el Cristo Atlético (2-2). Por este motivo, y dada la necesidad de sumar de tres en tres, el Zamora ha tenido días de intenso trabajo a pesar de la Semana Santa, ya sabiendo que para este inminente compromiso no podrá contar con Juanan y Saúl, ambos sancionados, lo que llevará a cambios obligatorios en el once, en concreto en el centro del campo donde, previsiblemente, se ubicarán Juan de la Nava y Diego Ortiz.



El reto será, por tanto, sumar los tres puntos que les permitan recuperar la quinta plaza y, si es posible, aprovechar un posible nuevo tropiezo del Cristo que recibe también el domingo al Sporting Uxama, que lucha por la permanencia.



En el día de ayer, además del encuentro entre el Almazán y Unionistas se jugaron otros cinco partidos correspondientes a esta trigésimo cuarta jornada: Tordesillas-La Virgen del Camino (0-1), Bupolsa-Gimnástica Segoviana (1-1), Mirandés-Real Ávila (0-2), Atlético Bembibre-Numancia B (1-0), y La Bañeza-Burgos Promesas (1-1).