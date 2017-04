Losada: "Tenemos que seguir siendo un equipo serio"

Pese a que la distancia respecto al cuarto clasificado sigue estando en seis puntos, el entrenador del Zamora CF reconoce que su equipo se encuentra en el mejor momento de la temporada y que, de mantener esta línea, tiene opciones de entrar en el play off.



Miguel Losada dijo ayer en rueda de prensa, tras superar con sendas victorias los tres partidos contra los primeros clasificados de la Liga, que "ahora nos tocan equipos que, pese a no estar ya entre los primeros, se están jugando mucho. La Virgen del Camino quiere situarse en la clasificación en un lugar sin problemas de descenso, el siguiente que jugamos fuera, también. Va a ser así, aunque nosotros, en la situación en que nos encontramos, tenemos que ir a por todas y meterle más presión al Cristo Atlético. Tenemos esa ilusión e intentaremos que, faltando tres jornadas, podamos estar a tres puntos. Pero tenemos que ir partido a partido, no quiero mirar nada más, que si luego viene el Villaralbo, luego hay que ir a Burgos. Sólo miramos al Virgen del Camino, ver lo que hacen ellos, y ganar nosotros", explicó el técnico salmantino del Zamora CF.



Miguel Losada confía en "seguir recortando y así, hasta el final" y señaló que "el Virgen del Camino lleva una línea de continuidad, con el mismo entrenador. Es un equipo muy intenso y en su campo es muy difícil. Muchos equipos salieron de allí derrotados. El año pasado con el Zamora B ya fue complicado contra el filial de ellos, y con el primer equipo va a ser tremendamente difícil. Pero ya sabemos lo que nos espera. Lo que nos encontramos en Cebreros o en San José, un campo también complicado. Lo afrontaremos con seriedad, sin conceder nada, y estoy seguro de que vamos a tener nuestras opciones si seguimos siendo un equipo serio".



Por otra parte, Losada no dudó en puntualizar que "sería un error pensar que, tras ganar a los mejores equipos de la categoría, ahora todo va a ser fácil. Una de las cosas que ví ayer en el entrenamiento es que el equipo está a un nivel de activación altísimo y estoy convencido de que no vamos a cometer ese error. Saben lo que nos ha costado ésto y lo único que pasa por su cabeza es conseguir la victoria por el trabajo porque, por mucha calidad que tengamos, sin trabajo no vamos a ser la mitad del equipo de lo que somos".



Losada cree que "fuera de casa todo cambia porque los contrarios te proponen más cosas. Ellos también tienen necesidades porque no saben lo que va a pasar y tienen que llegar a 45 para salvarse. Tienen que intentar ganarnos y ahí encontramos más espacios. Los mayores problemas nos los encontramos en casa cuando se nos cierran y no crean espacios. Fuera de casa el equipo está a mu y buena altura pero es porque podemos desarrollar la velocidad que tenemos".



Por otra parte, Losada terminó reconociendo que "el comentario general en este grupo es que el Zamora ahora está en un gran momento y mucha gente nos dan opciones de entrar en el "play off" porque hemos encajado muy pocos goles en los últimos partidos y el equipo ha demostrado una gran solidez. Si partimos de esa situación y teniendo en cuenta que el equipo al final es solvente y no necesita tanto para hacer gol, pues tendríamos nuestras opciones".