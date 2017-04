Que pase el siguiente

El Zamora CF ha superado su particular "Tourmalet" en el calendario con matrícula de honor. Tras las victorias ante Unionistas de Salamanca (2-0) y Atlético Astorga (0-1), los rojiblancos se imponían ayer al líder, la Gimnástica Segoviana, en un encuentro en el que demostraron que nunca se dan por vencidos y que les permite continuar a seis puntos de la zona de play-off, además de hacer historia puesto que los del acueducto no perdían desde la primera jornada de Liga.



Pocos partidos han tenido un inicio tan intenso como el vivido ayer en el Ruta de la Plata. Tras un par de aproximaciones, con las que el Zamora demostró su intención de tutear al todopoderoso líder, Iñaki sacaba petróleo de una nueva llegada y adelantaba a los locales (1-0), aunque el premio pudo ser mayor puesto que a la siguiente jugada el mismo delantero encaró al meta visitante que salvó con la pierna y de forma milagrosa una diana que parecía clara. La respuesta de los segovianos fue inmediata y vino desde los once metros tras un penalti cometido por Miguel que Calleja convirtió en el 1-1, y que fue el único disparo entre palos de los visitantes en 45 minutos.



Habían pasado tan solo cinco minutos y todo volvía a empezar en el estadio tras un inicio arrollador. El duelo parecía más igualado, aunque las mejores ocasiones seguían siendo para los de Losada y Adrián Pérez tuvo la más destacada, tras una jugada compartida con Sopale, y que acabó con el balón en las manos de Facundo. A partir de ahí se acabaron las llegadas a área de unos y de otros, aunque bien es cierto que eran los visitantes los que tenían el dominio del esférico y el Zamora aguardaba a una contra con la que sorprender pero que en este primer tiempo no llegó. Ya en el descanso se conocía el triunfo del Cristo Atlético, lo que obligaba a los locales a poner una marcha más para no descolgarse a más de seis puntos del play-off.



El encuentro se reinició y al contrario que en el primer acto fue la Segoviana la que tuvo la primera opción con un disparo de Quino que se fue alto. Sin embargo el Zamora reaccionó con una doble oportunidad, primero de Caramelo, que el portero envió a córner, y sobre todo con un tiro de Juanan que se estrelló contra el poste. A partir de ahí los del acueducto volvieron a tomar el dominio ante un Zamora que estaba haciendo un gran papel, y no renunciaba a nada como iba a acabar demostrando.



Para evitar cualquier bajón entre los suyos el entrenador empezó a mover ficha para adelantar a Adrián, y darle más libertad, como él mismo reconoció en sala de prensa, ubicar a Saúl de lateral, y poco después dar entrada a Raly para ofrecer más velocidad a los suyos. Lo cierto es que, una semana más, los cambios dieron sus frutos. Pasaban los minutos, el partido se iba afogonando tras el desgaste realizado y ahí apareció la garra zamorana cuando tras un robo de balón de Adrián, centró a Caramelo que desde fuera del área puso el prometedor 2-1. Restaba la recta final y había que aguantar las embestidas de un equipo que no perdía desde la jornada 1 y al que ya le entraban las prisas. Sin embargo la victoria ya no se iba a escapar y el Zamora mantiene sus opciones de play-off y se doctora como un verdadero "matagigantes".



El equipo piensa ya en su próximo rival, la Virgen del Camino, décimo tercero en la tabla, a quien visitará el sábado a partir de las cinco de la tarde.