A seguir derribando gigantes

El Zamora CF intentará esta tarde derribar a otro de los gigantes de la Liga tras los buenos resultados logrados en las últimas semanas frente a Unionistas (2-0) y Astorga (0-2) que le han permitido seguir subiendo peldaños hacia el play off del que se encuentra ya a seis puntos.



El ambiente en el seno del equipo rojiblanco es muy bueno y el optimismo reina hasta el punto de que lo que parecía una quimera hace pocas semanas, alcanzar la fase de ascenso, comienza a verse como una posibilidad real y más viendo cómo el Cristo Atlético parece atravesar una seria crisis de resultados.



La Segoviana que dirige Abraham García está batiendo todos los récords esta temporada, incluso por encima de los que pulverizó el Zamora en el pasado ejercicio, como lo demuestran los 78 puntos sumados hasta el momento y la única derrota encajada. El equipo azulgrana ha sumado 82 goles, lo que supone una media superior a los dos por partido, mientras que es, con diferencia, la escuadra que menos tantos encaja con sólo 14 en 31 partidos.



Será un rival temible y no conviene olvidar que el Zamora ya perdió en La Albuera en la primera vuelta por un rotundo 3-0. Esta tarde todo parece que va a ser distinto porque este Zamora parece mucho más coexionado que el de la primera vuelta. Además, la ausencia del ex del Villaralbo Ayrton restará algo de capacidad ofensiva a los segovianos.



Miguel Losada ha recuperado ya a Esteban Griñón por lo que podrá contar con toda la plantilla para el encuentro de esta tarde en el que se espera registrar una entrada de gala en el estadio Ruta de la Plata. Con este objetivo, el club ha organizado el Día de la Cantera que comenzará con la reunión de todos los equipos de la base en el Puente de Piedra (Nazareno de San Frontis) para realizar las fotos oficiales de la temporada a las 16.00 horas. La fotografía será realizada por el fotógrafo zamorano José Luis Leal. Una vez en el Estadio los equipos desfilarán desde la puerta Sur a la Norte, para entrar en el estadio por el acceso del Fondo Norte.