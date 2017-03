A por otro "coco"

Nuevo obstáculo para el Zamora CF y por segunda semana consecutiva se trata de uno de los grandes. Tras ganar a Unionistas de Salamanca (2-0) los rojiblancos visitan esta tarde (17.00 horas) al segundo clasificado, el Atlético Astorga que cuenta con una de las delanteras más potentes de la categoría por lo que será imprescindible mantener la fortaleza defensiva que el equipo ha mostrado en las últimas dos semanas en las que ha dejado su portería a cero. No obstante, y a pesar de ser otro de los "cocos" del grupo, los de Miguel Losada viajan a La Eragudina con confianza en sí mismos, tanto por la última victoria como por el hecho de que saben que si hacen las cosas bien, tendrán sus opciones durante el encuentro, tal y como sucedió en el partido de ida en el que se impusieron por 1-0 en el Ruta de la Plata. "En la ida hicimos un partido serio y espero que también sea así allí", señaló el entrenador quien tiene claro que por sus condiciones los rivales no se achicarán en ningún momento y se vivirá un duelo con alternativas. Teniendo claro, no obstante, que no pueden conceder lo más mínimo, el míster pondrá en juego esta tarde un once en el que no se verán muchos cambios respecto a los últimos equipos titulares. No obstante, la baja por sanción de Diego Ortiz (además de la del lesionado Esteban Griñón y la más que probable de Viti) sí obliga a un cambio y probablemente sea Sopale quien goce de la titularidad perdida.



En el resto, pocos movimientos con Miguel; Adrián Pérez, Pistu, Sancha y Raúl; Juanan y Juan de la Nava; Sopale y Caramelo; e Iñaki junto con Evuy o Revi como hombres más adelantados. Una semana más el objetivo será recortar distancias con la fase de ascenso, en concreto con su principal rival en estos momentos, el Cristo Atlético que visita al CD Villaralbo, y que se sitúa 8 puntos por encima ocupando todavía la ansiada cuarta plaza.