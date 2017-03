Miguel Losada: "Unionistas ha dado un salto de calidad"

El entrenador del Zamora CF, Miguel Losada explicó ayer en rueda de prensa que el partido del domingo contra Unionistas "me gustaría que fuera el último, el que nos estuviéramos jugando el play off, pero es un encuentro muy bonito por las condiciones de todo. Va a venir mucha gente de Salamanca que no arrastra otro equipo y también creo que responderá la afición zamorana. Esperemos que todo el ambiente que rodea al partido, al final tengamos un buen resultado después de la mala sensación con la que salimos del último partido en casa y esperemos que podamos devolverle a nuestra afición esta deuda tan gorda".



Losada reconoce que Unionistas es otro después de reforzarse en Navidades: "Ha cambiado, ha incorporado cinco jugadores nuevos y es un equipo distinto. Antes era un buen equipo pero ha pegado un salto de calidad, es mucho más determinante en la parte de arriba, con más recursos. Y también hay una competencia mayor entre todos los jugadores. Eso le ha dado un salto de nivel y los números están ahí. Creo que solo ha perdido dos partidos en lo que va de temporada y a ver si el tercero es contra nosotros porque ellos van sobrados de puntos y nosotros los necesitamos más que ellos. Esa es la realidad".



Respecto a las posibilidades de ascender que tiene el equipo salmantino, Miguel Losada asegura que "en el play off puede pasar de todo pero cuando un equipo se mete ahí, parten todos con las mismas ventajas, excepto el primero. Luego tendrán que demostrarlo y esperemos que nosotros tengamos ese mismo quebradero de cabeza al final de la temporada. Esperemos que en el último partido contra el Avila tengamos esa opción de jugar el play off, sería el partido más bonito de la temporada", añadió el técnico salmantino afincado en Zamora que solo cuenta con la baja de Esteban para el domingo.