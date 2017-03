El Zamora prepara su particular "Tourmalet" en el calendario

Llega el que, sobre el papel, es el momento más complicado para el Zamora CF en cuanto al calendario se refiere. Los rojiblancos se enfrentan de manera consecutiva a tres de los "gallitos" del grupo: Unionistas, Atlético Astorga y Gimnástica Segoviana, tercer, segundo y primer clasificado, respectivamente. El entrenador admitió que se trata de tres encuentros complicados aunque "ahora mismo solo puedo pensar en Unionistas, no quiero mirar a más largo plazo", pero recordó que otros enfrentamientos ante equipos que se están jugando el descenso son también peligrosos.



Lo cierto es que en las próximas tres semanas se ponen en juego 9 puntos que se venderán caros y por los que los de la capital del Duero pugnarán para recortar aún más distancia con el cuarto puesto que ahora mismo tienen a ocho puntos.



La situación actual es diferente a la que se vivía en la ida en el momento de afrontar este particular "Tourmalet". En aquel momento, antes de visitar a los salmantinos, los de Miguel Losada eran séptimos pero tenían el play-off a cinco puntos y después de disputar los tres partidos en los que solo sumaron tres puntos frente al Astorga la fase se alejó a diez puntos. Es por este motivo por el que Miguel Losada quiere ir paso a paso y no meter más presión a su plantilla que ahora mismo, tras el triunfo en Cebreros, pasa un buen momento y "aspiramos a lo máximo".



De este modo el Zamora piensa únicamente en su cita de este domingo cuando a partir de las 18.00 horas se mida a un rival complicado pero ante el que estuvieron cerca de dar la sorpresa en la ida (1-0). Además los zamoranos tratarán de superar otro de los hándicaps que están padeciendo y es la falta de regularidad en los partidos en casa donde han obtenido menos puntos que a domicilio. Respecto al encuentro se espera una nutrida presencia de aficionados salmantinos y es que el club anunciaba ayer a través de las redes sociales que el cuerpo técnico y la plantilla han fletado un cuarto autobús para los aficionados, y habrá también que tener en cuenta aquellos que se desplacen en coches particulares por lo que el buen ambiente está asegurado. Por lo que se refiere al estado de la enfermería, Losada confía en recuperar a Viti, que sufría una conjuntivitis, y la única baja sería la de Esteban Griñón que se recupera de una rotura de fibras.