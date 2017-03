Miguel Losada se aferra a las gestas en el fútbol para llegar al play-off

El fútbol está lleno de gestas y Miguel Losada quiere que el Zamora CF consiga la suya propia, que sería disputar la fase de ascenso que ahora mismo, a falta de diez partidos para que concluya la Liga regular, tienen a once puntos. Así lo indicó ayer el entrenador rojiblanco, poniendo como ejemplo la remontada del Barcelona ante el PSG, y es que Losada volvió a insistir en que el equipo no se da por vencido y en el vestuario se va a luchar hasta el último día por el objetivo. "No me conformo y vamos a intentar quedar lo mejor posible", comentó el técnico, aunque sí reconoció que el play-off no era el reto con el que se inició la temporada, sino que fue algo que vieron plausible en el momento en el que se situaron a cuatro puntos.



Para volver a acercarse la única forma de hacerlo es sumando de tres en tres, manteniendo una regularidad de resultados positivos que hasta ahora no han logrado. Por ese motivo mañana no podrán fallar en su visita a la Cebrereña (17.00 horas), equipo que trata de abrir brecha con la zona baja, puesto que ahora mismo descenderían seis equipos y que saben que no se lo pondrá fácil.



Para este encuentro, Losada cuenta con las bajas de Viti, con una conjuntivitis, y Esteban Griñón que continúa recuperándose de una rotura de fibras. Miguel Losada no descarta que al menos Viti pueda estar ya disponible la próxima semana cuando reciban a uno de los "gallitos", Unionistas.



Ante Unionistas, el 19 de marzo, a las 18.00 horas



El atractivo encuentro ante los charros será el domingo 19 a las 18.00 horas, y desde el club salmantino fletarán autobuses a Zamora, por lo que el buen ambiente está asegurado. Además, el precio de las entradas, según informan los visitantes en las redes sociales, será de 10 euros para los no socios.