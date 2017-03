Losada destaca el buen momento físico del equipo

En un gran momento físico y dentro de la planificación prevista. Así aseguró el entrenador del Zamora CF que se encuentra el primer equipo para afrontar estos once partidos de Liga regular que tiene por delante y es que "después de varias semanas en las que subimos la carga de trabajo, ahora los jugadores se sentirán más descargados y se les notará más ágiles". Miguel Losada hablaba así del buen estado, en líneas generales, de sus futbolistas y admitió que aunque en el horizonte continúa la opción de la fase de ascenso (que ahora tienen a diez puntos) en la preparación van día a día aunque "ojalá luego tengamos que contar con el play-off".

También, después de dos victorias consecutivas ante Bupolsa y San José, el vestuario pasa por un buen momento anímico lo que les permite preparar con optimismo, aunque no con confianzas, el encuentro de este domingo (17.00 horas) ante su más inminente perseguidor, el Almazán. Este buen panorama, al que contribuye la recuperación de Juanan que ya se entrena con el grupo y podría entrar en convocatoria, se trunca, no obstante, con la lesión de Esteban Griñón que sufre una rotura de fibras de 2,5 centímetros que le mantendrá varias semanas fuera de los terrenos de juego. Mientras, la dolencia de Evuy se quedó en una contractura y "las molestias no han ido más", por lo que el delantero estará, si nada cambia, a disposición de Losada.

Para este choque, además, el entrenador espera contar con un buen ambiente en las gradas y que se incremente de forma importante el número de aficionados gracias a la venta de entradas a un euro. "Es una iniciativa que esperemos ayude y en la que están implicados entrenadores, categorías inferiores, primer equipo?", recordó Losada.

Quedada de la marea rojiblanca

Además, dentro de esta corriente que han denominado #Somos300empujando, desde el sector del Fútbol Base del Zamora CF han convocado el mismo domingo una quedada para que familias, jugadores, entrenadores y todos los aficionados que lo deseen se reúnan y acudan juntos al estadio.

El punto de encuentro será la Plaza Mayor de la capital y a las 15.50 horas lo que esperan sea una gran marea rojiblanca partirá hacia el Ruta de la Plata para animar, alentar al equipo y mostrar unidad.