Ferrero: "Aún no he decidido si me presentaré a las elecciones"

Las últimas declaraciones del director deportivo y coordinador de la cantera del Zamora CF sobre la situación económica que atraviesa la entidad han vuelto a poner de manifiesto el incierto futuro del club rojiblanco, aunque el presidente afirmó ayer que la situación no es muy diferente a la que llevan padeciendo desde que él y su equipo tomaron las riendas, e incluso antes.

Así, Segismundo Ferrero aseguraba, en declaraciones a este periódico, que las complicaciones para abonar arbitrajes o desplazamientos, tanto del primer equipo como de las plantillas del fútbol base, no son nuevas y es algo que llevan arrastrando años, al igual que ha habido embargos de taquillas y otras cuestiones a las que se han visto obligados a hacer frente. "Es el día a día. Mirar cómo pagas a los árbitros y cómo se van asumiendo unos gastos que el Zamora CF no puede soportar", aseguró el máximo responsable que volvió a referirse a las instalaciones del Ruta de la Plata como uno de los desembolsos más voluminosos a los que tienen que hacer frente, aunque este asunto es algo que han denunciado públicamente por activa y por pasiva.

A juicio de Ferrero en los últimos tiempos se han recortado muchas partidas entre ellas la correspondiente a los monitores y entrenadores "a los que hay que agradecer el esfuerzo porque son grandes profesionales, como también pasa con los futbolistas del primer equipo". Sin embargo, y a pesar de todas las dificultades, el presidente se mostró convencido de que el club, con todos los equipos que lo componen, acabará el curso deportivo e "iremos salvando la situación como hemos hecho hasta ahora" y confirmó que en las últimas horas la directiva ha podido abonar la nómina de diciembre a la plantilla, cuerpo técnico y trabajadores, aunque a día de hoy les adeudan enero y febrero (a sabiendas de que a los empleados del club se les deben mensualidades de años atrás).

Así, convencido de que se acabará la temporada, lo que Ferrero no tiene decidido es si presentará su candidatura para continuar a la cabeza del Zamora CF puesto que este año se celebrarán elecciones a la presidencia, ya sea en mayo o en junio, si el primer equipo lograse clasificarse para la fase de ascenso. "No tengo una decisión tomada al respecto", aseguró Ferrero quien indicó que una vez se acerque el momento analizará la situación ya que "ahora mismo no puedo decir de este agua no beberé".