La cantera organiza un sorteo para alargar la vida del Zamora

El Zamora CF vive una situación muy complicada, especialmente a nivel económico. Esta es una afirmación que no sorprenderá a ninguno de sus aficionados pero, lo que si podría hacerlo, fueron las declaraciones hechas ayer por Manuel Álvarez en la presentación de "Somos más de 300". El coordinador rojiblanco lanzó un claro SOS en la puesta de largo de la movilización de la cantera en su intento de alargar la vida de un club que, según señaló, el pasado fin de semana "pasó apuros para poder pagar el arbitraje del filial".

"La realidad es la que es", comentó Manuel Álvarez, explicando que "después de que se agrave hasta límites preocupantes como no poder pagar arbitrajes o autobuses, de no poder sobrevivir al día a día ya no de un gran equipo sino del fútbol base, decidimos poner en marcha esta posibilidad para buscar salir del paso". Una alternativa que consiste en la tradicional venta de papeletas para un sorteo. Esta vez bajo la forma de una entrada que permitirá al zamorano que la compre acceder al Ruta de la Plata para disfrutar del partido frente al SD Almazán del domingo a las 17.30 horas y, a la vez, participar con su número durante el descanso en la rifa de diferentes regalos con un viaje por el Mediterráneo donado por Viajes Zamoratours como principal atractivo.

Álvarez afirmó que esta es "una de esas cosas que no se debería hacer" y que entiende las voces discordantes a la iniciativa que han surgido en las diferentes reuniones que han tenido con los diferentes equipos de la base y familiares pero aseveró que "desgraciadamente es una de las pocas alternativas que tenemos y, sabemos que, si nos quedamos parados esto moriría". Palabras que acompañó con un preocupante mensaje: "Moriría y no tardaría en hacerlo. No hablo de meses, hablo de menos tiempo".

La afirmación, rotunda y sincera sobre la posible desaparición del Zamora CF fue acompañada no mucho después por un ejemplo que, a modo de radiografía, dejaba bien clara la gravedad del estado en el que se encuentra el club rojiblanco. "Hemos decidido tirar hacia delante, intentar que toda la base -que somos más de 300- vendamos estas entradas para poder pagar desde los viajes de los benjamines a el arbitraje del equipo filial que, el otro día, pasamos apuros para poder pagar", indicó un Manuel Álvarez consciente de la dificultad por la que atraviesa el club y agradecido por "la empatía mostrada por toda la cantera y el esfuerzo que todos los componentes de la base están poniendo en esta iniciativa".

Álvarez espera que esta iniciativa funcione y que, incluso el socio que tiene su asiento garantizado para el partido del domingo "comprenda que esta no es una iniciativa que vaya en su contra y que se necesita su apoyo, que es el típico apoyo de un euro por una papeleta para un sorteo y que lo entienda como una aportación al club", aunque en este caso le permita optar a "premios más llamativos que el jamón que siempre se sorteo en el descanso".

Para "Somos 300 empujando", campaña que lleva días el Zamora CF promocionando en las redes, el club contará con la colaboración de Embutidos Díaz, Pago Los Vivales, Vinos Ramón Ramos, Carnicerías Melquiades y Viajes Zamotours, aportando este último el regalo estrella que es un viaje para dos personas por el Mediterráneo. Empresas a las que agradece "su inestimable apoyo al club" y que dan empuje a la primera medida para que el Zamora "sobreviva unos meses más" y este fin de semana "el equipo gane con el campo lleno y un aficionado se lleve una alegría por darnos su apoyo".