El Zamora CF apuesta por la venta de entradas a un euro con derecho a sorteo para solventar su crisis

El Zamora CF presentó en la sede de Viajes Zamotours su iniciativa "Somos 300 empujando" que lleva días promocionando en las redes sociales y que tiene como gran aliciente un crucero por el Mediterráneo que la empresa zamorana pondrá a disposición del club para que éste lo sortee en el partido frente a SD Almazán de este domingo.

Según afirmaron ayer desde el club, "Somos 300 empujando" ha tomado forma gracias a "los patrocinadores que respaldan las iniciativas del club como son Embutidos Díaz, Pago Los Vivales, Vinos Ramón Ramos, Carnicerías Melquiades y Viajes Zamotours" cuyo inestimable apoyo "que permite al club avanzar día a día pese a las dificultades" se ha sumado uno de los "grandes pilares con los que cuenta el club como es la cantera", cocina de esta iniciativa en la que participan "todo el equipo de coordinadores, técnicos y voluntarios así como los jugadores de la base". Un movimiento que consistirá en vender entradas para el partido de este domingo en el Ruta de la Plata al simbólico precio de un euro con derecho a participar con ella en un sorteo con numerosos premios que se celebrará al descanso.

La medida, según expresó en rueda de prensa Manuel Álvarez, responde a "la dura realidad" que vive el Zamora CF cuya situación "se ha agravado hasta límites preocupantes como no poder pagar arbitrajes o autobuses" no siendo capaz de "sobrevivir al día a día del fútbol base" y sus deberes más básicos. El coordinador expresó que "surgió esta posibilidad" y "tras trasmitir a todos los grupos que componen la base, niños, padres y entrenadores" para que "empatizaran con la situación y nos ayudaran a afrontarla" pusieron en marcha la venta de entradas con derecho a ganar premios como el crucero por el Mediterráneo para dos personas que dona Viajes Zamotours.

Álvarez afirmó que, desde el club, entienden las voces críticas frente a este movimiento pues "es cierto que es algo que no se debería hacer, como han afirmado muchos padres" pero que esta "es desgraciadamente una de las pocas alternativas que existen" y que si el club se queda parado "se morirá, y no tardaría en hacerlo", apostillando: "No hablo de meses, hablo de mucho menos". Preocupantes palabras que respaldó con la cruda realidad sufrida el pasado sábado cuando se pasaron serios apuros para abonar el arbitraje del Zamora B.

El coordinador, agradeció a "todos los que están apoyando desde la cantera para que esto funcione y permita al club sobrevivir un tiempo más, aunque no llegue para final de temporada" y deseó que este domingo se pueda ver el Ruta de la Plata lleno a rebosar "que el equipo gane, se laeja del quinto o sexto puesto y con el apoyo de todos el club pueda sobrivir un poco más dando, además, una alegría a alguno de los afiicionados":