El Zamora vuelve a ganar

Después de tres encuentros sin ganar (un empate y dos derrotas), el Zamora CF pudo volver a sumar de tres en tres y recuperar la confianza en sí mismo, aunque el partido de ayer ante el Bupolsa de Burgos no fuera el más brillante de los que se han visto en el Ruta de la Plata. Fue un triunfo de mínimos en el que un gol de Evuy, en lo que fue la quinta opción de los rojiblancos, sirvió para llevarse el máximo botín ante un rival que equilibró el juego tras el descanso pero ahí los de Losada supieron y pudieron defender el resultado. Con este marcador, además de concluir su mala racha los rojiblancos pudieron recortar distancias con el play-off que esta semana tendrán a diez puntos tras un nuevo empate de Unionistas. No obstante en la zona alta no ha habido movimientos y la Gimnástica Segoviana sigue líder de la clasificación, seguido de Atlético Astorga, Cristo Atlético y los salmantinos, mientras que los rojiblancos se mantienen, una jornada más, quintos. El partido comenzó con un Zamora CF que trató de coger la iniciativa desde el pitido inicial, consciente de sus propias necesidades.

Con este guion, fueron los locales los que gozaron de las mejores ocasiones para adelantarse; primero con un disparo de Caramelo rechazado por el portero y después con un remate de Iñaki Eguileor, del que tampoco obtuvo fruto. A pesar de ser y mostrarse superiores a su rival, el juego y el estilo de los de Losada seguía sin ser el de hace unos meses. Aunque aparecían a ráfagas, volvía a faltar fluidez e ideas en una plantilla que trataba a duras penas de desatascarse como lo intentó otra vez Caramelo tras una gran jugada personal y disparo desde la frontal del área que se fue fuera.

La parte más positiva es que Miguel apenas había tenido que intervenir y es que el Bupolsa no había mostrado mordiente en la primera media hora y el juego se centraba en el área burgalesa. Los rojiblancos lo seguían intentando, también a balón parado con una falta que botó Diego y remató Pistu picando demasiado el balón. En ocasiones se iba 4-0 pero el marcador seguía reflejando un empate a cero que se antojaba muy muy corto, y es que el nuevo empate de Unionistas les ponía en bandeja el poder recortar distancia con la fase de ascenso. Se entraba en la recta final con el Bupolsa encerrado en su área y un Zamora volcado que por fin, a la quinta ocasión, tuvo recompensa cuando tras una falta lateral Evuy remató y adelantó a los locales, aprovechando al máximo su primera titularidad. De ahí al descanso los de Santi Sedano parecieron reaccionar pero apenas pasaron de los tres cuartos de campo.

Con la reanudación el Bupolsa pareció dar un paso al frente, adelantó líneas obligado por el marcador e intentó sorprender en una falta botada por Adrián que se fue por encima de la portería y después, tras salvar Miguel un mano a mano con Tobar, Jesús probó suerte con el mismo resultado. En busca del empate el entrenador del Bupolsa empezó a mover el banquillo. El partido pasaba por sus momentos más equilibrados con intercambio de llegadas y opciones de ambos bandos, sin que ninguno consiguiera que el marcador se moviera.

Adrián Pérez, por dos veces, estuvo a punto de sorprender, al igual que Raúl Álvarez, que también se unió al ataque, aunque sin recompensa. Sin embargo la victoria por la mínima de los de Losada sí peligró en algún momento con buenas llegadas de los visitantes, aunque finalmente pudieron sumar los ansiados tres puntos y pensar ya en su próximo rival, el San José.