Otros dos meses sin pagar nóminas

El pasado 29 de diciembre la directiva del Zamora CF aseguraba y celebraba el hecho de estar al día en cuanto a pagos a jugadores, entrenadores y empleados, en lo que a su mandato se refiere, pero desde entonces no han abonado las mensualidades correspondientes. De este modo, en estos momentos adeudan las nóminas de diciembre y enero de esta temporada a plantilla, cuerpo técnico y empleados del club, unas cantidades que por el momento los directivos no han podido afrontar. No obstante, el objetivo es ingresar al menos un mes antes de que finalice febrero.