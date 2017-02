En busca de un bálsamo

El Zamora CF busca un bálsamo con el que curar sus heridas. Los dos últimos tropiezos en el Ruta de la Plata ante La Bañeza (0-0) y Villamuriel (1-3) han dejado "tocados" a un equipo que ha visto como sus aspiraciones de play-off se complicaban, aunque en el equipo no se dan por vencidos. Con la fase de ascenso a nueve puntos, los rojiblancos son conscientes de que a partir de ahora el margen de error es mínimo, pero el primer reto que deben afrontar es el de recuperar el buen fútbol y sobre todo una identidad que pareció perdida en los últimos compromisos. Esta tarde (17.00 horas) los de Miguel Losada visitan a un Atlético Tordesillas que, a pesar de que no está cuajando su mejor temporada, en su feudo, Las Salinas, sigue siendo muy peligroso y es precisamente ante su público donde los pucelanos han conseguido la mayor parte de sus victorias (cinco de ocho).

La semana no ha sido fácil para los de Losada aunque el míster sí admitió que con el paso de los días sus pupilos han recuperado el ánimo y las ganas, después de una charla en la que cuerpo técnico y plantilla analizaron lo sucedido el pasado domingo, sobre todo en una segunda parte que no puede repetirse. Ahora las espadas vuelven a estar en lo más alto para visitar a un Tordesillas que es décimo primero en la clasificación y en el que militan viejos conocidos como son los ex del Villaralbo Mato, Villa (máximo goleador) o Ruiz, además de otros hombres peligrosos como es el caso de Adalia. Para este partido, el técnico rival ha convocado a Sergio, Chuchi, Ruiz, Rafa, Joni, Lamas, Pablo, Villa, Héctor, Bayón, Juanmi, Mato, Adalia, Josete, Rubo y Lerma.

Por parte zamorana, siguen contando con la baja de Saúl y se quedaron fuera por decisión técnica Viti, Fradejas, Barbero y Saúl. Miguel Losada dejó claro que los malos resultados no provocarán una revolución en el equipo, aunque sí se espera algún cambio puntual en el once inicial, sobre todo porque regresa Juan de la Nava que es un titular prácticamente indiscutible. Sin variaciones bajo los palos, es más que probable que tampoco los haya en primera línea con Adrián Pérez, Pistu, Sancha y Esteban, en el centro del campo estarán Juanan y De la Nava, mientras que es en los cuatro hombres más ofensivos en los que puede haber "baile" de nombres. En los extremos podrían situarse Diego y Caramelo, con Raly de enganche e Iñaki como punta, dejando más pólvora en el banquillo para que salga de refresco.

La jornada en el Grupo VIII se inició ayer y las miradas estaban puestas en el partido de Unionistas que terminó por ganar 3-2 a Ávila, por lo que la victoria es aún más necesaria para no ampliar más las distancias con los charros.

En los otros tres partidos el Villamuriel endosó una "manita" al Villaralbo; el Burgos Promesas sumó los tres puntos en casa de la Virgen del Camino (1-3) mientras que el Atlético Astorga tuvo que conformarse con un empate ante el Sporting Uxama (2-2).