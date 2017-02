Recuperar el buen camino

Tras el sabor agridulce que dejó el último empate ante La Bañeza (0-0), el Zamora CF tiene en su mano la posibilidad de recuperar las buenas sensaciones, tanto en su juego como anímicas, y es que esta tarde afronta un nuevo compromiso en feudo propio (domingo, 17.00 horas) en el que los tres puntos son irrenunciables. Los rojiblancos reciben a otro equipo de la zona de descenso directo, en este caso el Villamuriel, aunque ese hecho no puede suponer un exceso de confianza y es que los de Losada saben bien el daño que puede hacerles un plantel en situación de necesidad y que se conforme con sacar un empate. "No va a haber relajación porque los jugadores son conscientes de que no podemos perder más puntos si queremos recortar distancias con Unionistas", principal rival que continúa cuarto clasificado, ahora con una renta de seis puntos sobre los zamoranos, y que esta tarde visita al Sporting Uxama, un duelo del que también estarán pendientes en la parroquia zamorana.

Miguel Losada, por tanto, confía en el trabajo que sus futbolistas van a poner en práctica desde el pitido inicial, pero también sabe que los palentinos saldrán a por todas tras su última derrota que supuso, además, la dimisión del zamorano Mario Prieto al frente del banquillo. Con nuevo técnico, Francis Olea, el Villamuriel comienza una nueva etapa en feudo rojiblanco y la principal clave de los locales será frenarles "de medio campo hacia arriba, donde son muy rápidos y nos pueden hacer daño", comentó el míster quien conoce al nuevo entrenador de los palentinos, un hombre del que destacó "su valía y experiencia".

Para este encuentro el técnico no puede contar con Saúl y Juan de la Nava, por lesión y motivos laborales, respectivamente, aunque también se quedaron fuera de la lista de 16 Fradejas y Viti, en este caso por razones técnicas. Quienes sí estarán por tanto son las dos últimas incorporaciones, el delantero Jesús Evuy y el lateral izquierdo Raúl Álvarez, y no sería de extrañar que al menos uno de ellos saliera de inicio. "Los dos están en muy buena forma, pero no voy a adelantar nada", indicó Losada que invirtió la última sesión de trabajo en una charla, visionado de imágenes del rival y gimnasio.

Respecto al posible once, por tanto, no están descartados cambios, de hecho son más que previsibles. Con Miguel en portería, y defensa con Adrián Pérez, Pistu y Sánchez, la duda será si ubica a Esteban o Raúl Álvarez en el lateral izquierdo.

En el centro del campo estará con toda seguridad Juanan y la incógnita es quien le acompañará como "pareja de baile" aunque una de las opciones es Diego Ortiz, además de Sergio Barbero. En bandas estarían Sopale y Caramelo, con Raly de mediapunta e Iñaki como hombre más adelantado y líder del ataque.