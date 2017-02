Raúl: "El Zamora siempre será mi segunda casa"

El director técnico del Zamora CF, Manu Alvarez, presentó ayer el último fichaje del equipo rojiblanco, el zamorano Raúl Alvarez, "el jugador que nos faltaba para completar esas deficiencias que teníamos en la plantilla, sobre todo en la banda izquierda de la defensa". El técnico zamorano explicó en la rueda de prensa de presentación que "al final, todo jugador que venga a reforzar es bueno porque va a aumentar el nivel, pero si es de la casa, pues mucho mejor. Pese a que ha estado fuera durante unos meses, lleva en el Zamora CF desde muy pequeñito y para mi, personalmente, es una alegría".

Manu Alvarez explicó que Raúl Alvarez tiene capacidad para jugar en el puesto de central, donde ya lo hizo en categorías inferiores, e incluso en una posición avanzada en el centro del campo, "con lo cual viene a reforzar unas posiciones en las que teníamos carencias, sobre todo en el lateral, tras la marcha de Tomás con la que no contábamos". "Es raro que algo ser produzca con la velocidad que sucedió. Fue un último día de mercado que se desarrolló a una gran velocidad en cuanto a posibilidades que se desechaban y volvían. Pero cuando apareció lo de Raúl todo fue muy rápido porque había buena predisposición por ambas partes y se cerró sin problemas antes del cierre del mercado y fue una alegría".

El jugador zamorano llega procedente del Lealtad de Villaviciosa, de Segunda B, a donde llegó de la mano de Roberto Aguirre: "Para mi siempre el Zamora ha sido y será mi segunda casa, el club en el que me he criado tanto personal como futbolísticamente. Tomé la decisión que me podía salir bien o mal, de irme a un club de categoría superior y deportivamente no fue bien pero en lo personal creo que he madurado mucho, ahora se valoran mucho más las cosas". El carrilero zamorano desechó algunas opciones de que disponía en el Grupo II de Tercera División "pero a uno siempre le tira más lo suyo, su tierra, y no me lo pensé. Ha sido todo muy rápido y estoy feliz de estar aquí, de ayudar al Zamora, y a ver si a final de temporada estamos en play off".

Pese a que no ha podido jugar muchos minutos ni en el Vilanovense, ni en el Lealtad, Raúl reconoce que "me llamó Roberto Aguirre y deportivamente no he tenido muchos minutos pero vengo de entrenar con una plantilla de Segunda B, de competir, y no vengo de estar parado, estoy bien de forma y a un nivel de lo que requiere la Segunda B. Esta opción me ha hecho madurar mucho y ver las cosas de otra manera".

Por otra parte, se muestra optimista sobre las posibilidades que tiene el Zamora de alcanzar los puestos de play off: "Confío en que sí. Ya he entrenado dos días con el equipo y creo que es un grupo perfectamente capacitado para estar en el play off, para darle guerra al Unionistas y tanto el cuerpo técnico como el equipo, no se van a rendir hasta lograr ese objetivo".

Miguel Losada ha sido un factor fundamental para el regreso de Raúl Alvarez: "Es un punto a favor que el entrenador te conozca, y también Manu, pero eso no quiere decir que yo no me tenga que ganar las cosas y demostrar como el que más. Es un cuerpo técnico que siempre he estado con ellos y los últimos años con Losada en el filial".