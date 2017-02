Raúl Álvarez regresa al Zamora tras su paso por Segunda División B

Raúl Álvarez regresa al Zamora CF después de su paso por Segunda División B y es que el canterano ha estado en los últimos meses en el Lealtad, a las órdenes del extécnico rojiblanco Roberto Aguirre, donde no ha tenido demasiados minutos de juego. Ahora, coincidiendo con la marcha de Tomás Calvo del equipo zamorano, el lateral izquierdo vuelve a la entidad meses después de su salida, puesto que cumple a la perfección con los requisitos que la dirección deportiva buscaba para la plantilla; un zurdo que pueda defender tanto el puesto de lateral como de central en caso necesario, y además Raúl Álvarez conoce a la perfección el club y a su técnico, Miguel Losada que le dirigió en el filial, lo que siempre es un punto a favor.

Esta incorporación, oficializada en la última jornada del mercado de fichajes, lleva varios días fraguándose y el joven futbolista no ocultaba su satisfacción por volver y poder ayudar a su equipo a conseguir entrar en fase de ascenso. "Sí es cierto que tenía alguna oferta y había interés de clubes de la Tercera asturiana, pero he preferido volver porque siempre se está mejor en casa", indicaba el futbolista que estará el próximo domingo a disposición del entrenador con quien no ha perdido el contacto en los últimos meses, ni tampoco con el director deportivo. Respecto a su paso por la categoría de bronce, él mismo reconocía que no ha jugado lo que esperaba y "no me llenaba" por lo que está "encantado" de volver a lucir la camiseta rojiblanca.

Como era de esperar, en la entidad también están más que satisfechos por el regreso del canterano, puesto que su adaptación a los entrenamientos y a la dinámica será muy rápida, así como al estilo de juego.

Esta incorporación, que se produce por temporada y media, se suma a la ya fraguada de Jesús Evuy, que se produjo la pasada semana aunque el delantero aún no ha debutado con su nuevo equipo, pero puede que lo haga ante el Villamuriel.