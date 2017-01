Las ganas no bastaron

Se intentó hasta el final y las ganas no faltaron, pero ayer el Zamora CF se vio negado de cara a gol y se tuvo que conformar con un empate sin goles ante La Bañeza, cuyos jugadores supieron hacer frente a los rojiblancos y anular, por momentos, su fútbol, un hecho que pasó factura. Al final, con los de Losada volcados, se acarició esa diana que hubiese valido tres puntos pero la suerte tampoco acompañó a unos rojiblancos que se mantienen quintos en la clasificación pero a seis de Unionistas, que no falló ante el Numancia B (3-1). Por lo que respecta al resto de ocupantes de la zona de privilegio, el liderato sigue siendo para la Segoviana que no tuvo piedad con el Villaralbo (8-0), Atlético Astorga, que goleó al Burgos Promesas (4-0) y el Cristo Atlético como tercero tras caer ante el Bupolsa.

El vivido en el Ruta fue un partido irregular de los zamoranos aunque sí es cierto que los de Losada merecieron más, sobre todo por número de ocasiones. En una primera parte poco brillante de los rojiblancos llamó la atención su arranque impetuoso y es que a los 17 segundos tuvieron una gran oportunidad con un buen centro de Diego Ortiz al que Iñaki no llegó por pocos centímetros. A partir de ahí, el juego se igualó en el Ruta de la Plata y los minutos pasaban sin ocasiones claras para ninguno de los dos planteles. Así se llegó al ecuador del primer tiempo, momento en el que La Bañeza quiso despertar con dos ocasiones consecutivas.

Primero se vio un disparo de Eriz que Miguel envió a córner, y después, la más clara, un cabezazo de Sergio que se fue fuera por poco. La energía con la que el Zamora CF había arrancado el duelo había desaparecido y lo que se veía era un juego embarullado, sin ocasiones y con dominio repartido, y es que los de Luis Carnicero habían conseguido taponar bien las zonas de creación locales. Tanto es así que la mejor ocasión de la primera parte fue para los visitantes y en los últimos segundos de este primer acto con un libre indirecto en la frontal de área que Mateo estrelló contra la barrera y en el rechace Varo envío fuera.

Tras el paso por vestuarios, el Zamora CF volvió a salir con las pilas cargadas y achuchando. Los rojiblancos sumaron metros tratando de encerrar y sorprender a su rival pero sin opciones reales, y es que lo único destacado fue un disparo de Esteban que se fue directo a las manos del portero. La respuesta esta jugada pudo acabar en drama con una ocasión de Matos que tocó en Pistu y milagrosamente se estrelló en el larguero, y es que, de nuevo, la buena salida de los locales se había disipado demasiado rápido.

Viendo la situación Losada empezó con los cambios, y la batuta del ataque la cogió Raly, que subía una y otra la banda aunque sin poner en demasiados apuros a Sánchez, salvo por una chilena con la que sí pudo sorprender pero se fue demasiado alta. Así pasaban los minutos y el Zamora se iba impacientando, lo que provocaba más imprecisiones en su juego aunque sí se les veía más enteros en esta recta final del partido, y debían aprovecharlo. El gol rondaba pero no lograban certificarlo a pesar de constantes aproximaciones, y es que a estas alturas La Bañeza ya centraba sus energías en repeler el peligro ya que un punto se veía positivo para ellos fuera de casa y, sobre todo, el no perder, que era lo que les llevaba a cometer continuas pérdidas de tiempo. Se entraba en tiempo de prolongación y el Zamora tenía encerrado a su rival. Las ocasiones de lograr un merecido triunfo no faltaron sobre todo con un centro-chut de Raly al que no llegó Viti. Pero en esta ocasión la suerte dio la espalda a los zamoranos que se alejan de su objetivo aunque tratarán de recuperar sus buenas sensaciones la próxima semana, de nuevo en casa, ante el Villamuriel del zamorano Mario Prieto que ayer mismo anunciaba en las redes sociales que abandona el club palentino.