Iñaki, en su mejor momento

Cuando regresó al Zamora CF lo hizo con la mejor de las expectativas, aunque siendo consciente de que nunca es fácil ser profeta en su tierra. Sin embargo, Iñaki Eguileor, tras unos primeros meses sin tanta continuidad sobre el césped, se ha hecho un hueco en el once inicial de Miguel Losada y él ha correspondido con creces. De los seis goles que lleva acumulados en Liga (además de uno en Copa Federación) cinco de ellos han sido en esta última época en la que ha adquirido un mayor protagonismo y una mayor confianza, fruto también de la que le recibe del cuerpo técnico. "He sido titular en los últimos ocho partidos y he marcado cinco de estos goles", indicaba el jugador que no puede ocultar su satisfacción por esta racha "la mejor de mi vida en el Zamora CF", recordaba, aunque tampoco olvida otros buenos momentos en el club, sobre todo antes de lesionarse con el filial, a las órdenes de José Luis Bartolomé en otro gran momento. No obstante, el delantero no se conforma y espera superar los once tantos cosechados la pasada temporada con el Ciudad Rodrigo, y la verdad es que el camino lo tiene bien marcado.

Más allá de los méritos individuales, Iñaki incidió en que su idilio con el gol es debido, además de a la continuidad de la que está disfrutando, a que "el equipo está trabajando muy bien, y eso se nota en el juego colectivo". "El resto son rachas y ahora está de cara", apuntó. Esta media docena de dianas en el campeonato regular han alzado a Iñaki como pichichi del equipo, seguido de Revi y Caramelo, con cinco tantos cada uno. La lista de goleadores del Zamora CF continúa con Juanan y Raly, con tres tantos cada uno, Pistu, De la Nava, Sopale y Viti con dos, y Diego Ortiz, que suma un gol a su casillero, para hacer los 31 que llevan en estos 22 encuentros, aún lejos del potencial que han mostrado las plantillas que actualmente ocupan el play-off : Gimnástica Segoviana (57), Cristo Atlético 48), Atlético Astorga (53) y Unionistas de Salamanca (42).

Además de en su propio rendimiento, Eguileor tuvo palabras para el resto de la plantilla a la que ve "muy bien" gracias al trabajo semanal que se está realizando. Así, considera que el Zamora CF es totalmente capaz de lograr esa cuarta plaza al finalizar la competición que daría derecho a disputar el play-off de ascenso a Segunda División B, y también es de la opinión de que Unionistas puede acabar pinchando, un hecho que si se produce los rojiblancos deberán aprovechar.

Con ese objetivo regresarán hoy, de nuevo, al trabajo a las órdenes de Miguel Losada y es que tienen por delante dos encuentros consecutivos en el Ruta de la Plata de los que deben sacar los seis puntos, primero ganando a La Bañeza y después al Villamuriel de Mario Prieto, dos equipos que se encuentran en plena lucha por huir de una zona de descenso que está muy compacta y es que son muchas las plantillas en esta pelea. En cuanto al estado físico de los zamoranos, todos están en buen estado, salvo sorpresa, y las miradas se dirigen a Saúl que supera ya los dos meses de recuperación tras complicarse la lesión de rodilla.