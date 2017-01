Victoria de estrategia

Trabajada victoria del Zamora CF ante el Atlético Bembibre y a domicilio, en un buen partido de fútbol por parte de los dos contendientes y en el que los rojiblancos mostraron mayor efectividad. Por dos veces se puso el Zamora por delante, la primera pasada la media hora, tras un córner cabeceado por Iñaki, pero los de Bembibre consiguieron igualar a la hora; mientras que la segunda sucedió justo al final, con una falta que boto Diego y remató Juan de la Nava, y a los locales ya no les dio tiempo a nada. Con este resultado el Zamora se mantiene a cuatro puntos de Unionistas, que ganó por la mínima al Burgos Promesas y mantiene intactas sus aspiraciones de play-off.

El choque dio comienzo con un susto muy rápido para el Zamora, ya que apenas había pasado un minuto de juego cuando Cueto lograba sacar un buen centro al área que Aleix Cabral remató de cabeza obligando a Miguel a realizar su primera intervención de mérito. Sin embargo más allá de este acercamiento inicial, o acaso por eso mismo, los primeros compases del enfrentamiento fueron los típicos de tanteo donde cada uno de los onces trata de plasmar la táctica en el césped limitando al máximo los riesgos para no cometer un error que pudiera suponer un tanto tempranero en contra. Eso no significa que faltase intensidad, porque la hubo y por parte de ambos, buscando siempre con la presión hacerse con el control del cuero.

El Zamora respondió a la primera ocasión local en el minuto ocho, con una todavía más clara en la que Raly no supo definir y cruzó demasiado ante Ivanildo. Aunque quizás el juego no resultase muy vistoso el partido se ponía interesante, todo estaba muy igualado, los de casa apretaban fuerte haciendo gala a su condición de local pero el Zamora no perdía de vista la portería rival y en el doce Ivanildo desbarataba un buen remate de Caramelo. Al cuarto de hora se vio otro acercamiento peligroso de los bercianos en el que Cabral no estuvo fino de puntería y su chut desde una buena posición ni siquiera cogió puerta. Llegados al ecuador del primer periodo todo estaba muy ajustado, pero los dos equipos buscaban el gol con sus armas y nadie bajaba el ritmo, por lo que cualquier cosa podía suceder.

Pasada la media hora llegaría la ocasión más peligrosa hasta el momento, para el local Miguel Cabral, que se quedó totalmente solo ante el marco gracias a un magnífico pase de Dani Martínez y que sin embargo malogró la oportunidad de forma clamorosa pues mandó alto muy por encima del travesaño. El Atlético Bembibre perdonaba una muy buena. Un par de minutos más tarde el Zamora botaba un córner e Iñaki se imponía a todos por arriba para con la testa hacer un gol a pelota parada que se antojaba transcendental en el devenir del partido habida cuenta de lo que sucedía en el terreno de juego. De ahí al descanso el Zamora ganó en seguridad y el Atlético Bembibre acusó bastante el gol encajado, especialmente en la circulación de pelota, donde se mostró impreciso y ya no generaría ninguna otra llegada más.

En la segunda los de Miguel Losada saltaron al rectángulo de juego con las mismas ideas que en la primera y de hecho pudieron hacer el segundo antes de cumplirse el minuto diez tras el reinicio, pero Caramelo no supo culminar su buena combinación con Raly y el disparo salió fuera. Pero los pupilos del entrenador local Fernando Rodríguez 'Ministro' también mostraban ambición y a la hora de juego conseguían empatar el resultado en su primera llegada importante. Dani Martínez lograba progresar por el costado izquierdo hasta llegar a línea de fondo y una vez allí dio un pase de la muerte perfecto que Miguel Cabral alojaba en las redes de Miguel. La igualada llevaba el enfrentamiento a otra dimensión y ésta no sería precisamente mejor que la anterior.

El empate en el marcador con todavía media hora de juego por delante no abrió el duelo y de hecho trajo consigo mayores precauciones de unos y otros, que ya no arriesgaron tanto en ataque y juntaron mucho más sus líneas en busca de seguridad defensiva. Los técnicos entraron en escena y removieron sus banquillos en busca de la mejora porque los minutos pasaban sin que se vieran acercamientos peligrosos. Funcionaron mejor los recambios visitantes y en el setenta y cinco el Zamora pudo adelantarse de nuevo con un buen remate de Diego Ortiz que salió lamiendo el larguero. Nueve minutos más tarde, a seis de la conclusión y en jugada de estrategia, Diego Ortiz botaba una falta al segundo palo y Juan de la Nava hacía el segundo para el Zamora. Un gol que prácticamente sentenciaba el resultado, porque de ahí al final los locales se fueron con todo al ataque pero no tuvieron ninguna, mientras que el Zamora tuvo el tercero en las botas de Sopale pero su disparo en el mano a mano tras una contra lo rechazó el larguero. Así, el Zamora puede mantener el pulso pero también demostrar que fuera de casa es igual de efectivo.