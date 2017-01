Tres puntos a balón parado (1-2)

Once inicial del Zamora en Bembibre.

El Zamora CF mantiene el pulso, y este domingo volvía a sumar de tres en tres tras superar al Atlético Bembibre gracias a la estrategia, y es que los dos goles anotados llegaron a balón parado, obra de Iñaki y Juan de la Nava, que fueron los goleadores de la tarde.

No hubo sorpresas en el once inicial de Losada en La Devesa donde visitaban a un equipo joven y necesitado de puntos. Las mejores ocasiones del primer tiempo vivieron de la mano del Zamora, pero no fue hasta el 36 cuando Iñaki, a la salida de un córner, cabeceó el balón y lo envío al fondo de la red (0-1).

Con la mínima ventaja se inició el segundo acto, y las llegadas se intercambiaron en ambas áreas aunque en esta ocasión quien acertó fue Miguel Cabral que puso la igualada (1-1) en el min. 62.

Al Zamora le entraron las prisas, pero al final recuperó el acierto en el 84 cuando, tras una falta botada por Diego Ortiz, Juan de la Nava ponía el definitivo 1-2. De ahí al final la mejor oportunidad fue para Sopale aunque el esférico se estrelló en el larguero.

Con este resultado el equipo se mantiene a cuatro puntos de Unionistas, que se impuso por la mínima al Burgos Promesas, y se mantiene como cuarto clasificado.