Mantener el nivel

Nueva jornada en Tercera División y las mismas obligaciones para un Zamora CF que no puede permitirse un tropiezo. En esta ocasión el equipo rojiblanco buscará los tres puntos en casa del Atlético Bembibre, en un encuentro que servirá también para borrar cualquier atisbo de recuerdo que quede del último desplazamiento cuando los jugadores solo pudieron arañar un empate sin goles de casa del Mirandés B. Desde entonces la plantilla ha podido recuperar el ánimo tras su victoria ante el Cristo Atlético (1-0) pero no puede levantar el pie del acelerador sino más bien todo lo contrario, debe seguir ganando a la espera de un tropiezo de Unionistas, que visita al penúltimo clasificado, el Burgos Promesas.

La semana ha sido positiva en el vestuario zamorano por las buenas sensaciones que dejó el último choque, pero la preparación diaria no ha podido ser todo lo completa que al cuerpo técnico le hubiera gustado y es que las bajas temperaturas y el hielo en ciertas zonas del campo de entrenamiento les han obligado a extremar las precauciones. Aún así el equipo está preparado para su compromiso ante unos bercianos que a pesar de estar décimo primeros en la clasificación solo tienen tres puntos de renta respecto al descenso directo lo que hace reiterar a Miguel Losada que "no será un partido nada fácil".

Para este desplazamiento el entrenador de los rojiblancos tiene a los justos y es que Saúl continúa sin estar recuperado y Viti deberá cumplir partido de sanción, por lo que no se esperan demasiadas sorpresas en el once inicial. De hecho el equipo repetirá la línea defensiva con Adrián y Esteban en bandas y Pistu y Sancha como centrales. En el centro del campo estará Juanan y a buen seguro Juan de la Nava que regresa a la convocatoria, mientras que las variaciones llegarían en la parte ofensiva del once aunque no serían revolucionarias. Una opción pasa situar a Diego y Caramelo en los extremos, con Raly de enganche e Iñaki como hombre más adelantado. El objetivo de los zamoranos será, por tanto, el máximo botín y poder mantener competitividad ofrecida ante el Cristo Atlético y es que a ese nivel son conscientes de que muy pocos puntos se les van a escapar.