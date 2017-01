El Zamora CF se engrandece (1-0)

El Zamora CF sigue imparable y a cuatro puntos del play-off gracias a una nueva victoria, en esta ocasión ante un Cristo Atlético que ha visto como los rojiblancos rompían una racha de diez victorias consecutivas.

A pesar de tener enfrente al equipo más en forma de la categoría, el Zamora CF no se arrugó. Los rojiblancos dieron un paso al frente y se aproximaron, desde el pitido inicial, a portería rival en busca del primer gol. Caramelo y Raly subían de forma constante por bandas aunque la ocasión más clara fue a balón parado, obra de Félix Sancha que se fue desviado. Enfrente, los palentinos trataron de sorprender a la contra, aunque con el paso de los minutos lo que pareció ser un monólogo rojiblanco se convirtió en un duelo bastante igualado en el que las llegadas se alternaban en ambas áreas, con incluso un reclamo de penalti por parte de los locales por una entrada a Raly. Ambos equipos seguían intercambiándose golpes hasta que el Cristo tuvo sin duda la mejor opción para adelantarse con un balón al larguero al que siguieron varias intentonas y que Miguel y la defensa terminaron por salvar. La respuesta fue un disparo de Caramelo y, sobre todo, una buena falta en la semiluna que Revi envió directo a las manos del portero.

El encuentro no estaba defraudando en cuanto a intensidad, pero seguía faltando un punto más que ambos planteles se dejaron para un segundo tiempo que comenzó con polémica. Tras una buena jugada de Raly que Revi no culminó, los de Losada estuvieron a punto de adelantarse con una falta que el portero atrapó in extremis, pero los locales reclamaron que el balón sí había cruzado la línea. Finalmente, y a pesar de las protestas por la decisión del árbitro auxiliar, el marcador seguía sin moverse. Desde esa jugada, la intensidad fue disminuyendo aunque el Zamora seguía tratando de aprovechar la falta de fluidez en el juego de los palentinos, pero sus intentonas tampoco eran certeras. Viendo que la frescura no era la misma, Losada dio entrada a Sopale en detrimento de Revi, y poco después a Barbero por Iñaki, mientras que el encuentro se mantenía equilibrado, con momentos para cada equipo y sin que ninguno pudiera aprovecharlo. Y así se llegó a la recta final, con un Zamora que parecía más interesado en la victoria que Cristo Atlético que mostraba ya su vertiente más reservona. Los zamoranos, sin embargo, estaban dispuestos a aprovechar hasta el último suspiro y al final tuvieron recompensa tras una buena falta que puso Diego Ortiz y que Juanan coló de cabeza hasta el fondo de la portería. De ahí al final, a los visitantes le entraron las prisas pero ya era tarde y la victoria ya tenía dueño, el Zamora CF.