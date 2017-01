Losada pide el apoyo de la afición para ganar al líder

Miguel Losada lamentó ayer que no podrá contar con dos de sus jugadores para el partido del domingo contra el líder Cristo Atlético: Juan de la Nava porque ha cumplido el ciclo de cinco amonestaciones, y el defensa Saúl que continúa sin recuperarse de su lesión de edema óseo pese a que ya ha superado la dolencia que arrastraba en la rodilla "Hay que tener un poco de paciencia, es una pena, pero no se puede hacer nada", explicó el técnico salmantino. Losada reconoció que la sensación que tuvieron tras el empate firmado ante el Mirandés B "fue mala porque buscábamos la victoria y no la pudimos conseguir. Pero al final, es un punto menos que tenemos de desventaja respecto a Unionistas y a ver qué pasa en esta jornada. Para nosotros, lo más importante es conseguir la victoria, derrotar al líder, un equipo que lleva unos números increibles ante los que no se puede nada más que darle matrícula de honor. Son cincuenta puntos que le hacen, creo, ser el equipo que más puntos ha sumado de toda la Tercera División, de todos los grupos. Son números impresionantes".

El entrenador del Zamora CF recuerda sin embargo que en la primera vuelta su equipo ganó en Palencia: "Hicimos un buen partido porque fuimos un equipo valiente, y yo espero que ellos también lo sean el domingo en el Ruta de La Plata. No me espero un Cristo que venga aquí a encerrarse, tiene jugadores para intentar manejar el balón y el entrenador, por la filosofía que tiene, no creo que venga aquí a hacer eso que hacen otros equipos en nuestro campo, que también entiendo y respeto. Va a ser un rival que nos jugará "de tú a tú" y en ese choque, a ver si somos nosotros más certeros que ellos". A Losada no le sorprende que el Cristo Atlético esté entre los mejores, aunque reconoce que nadie podía esperar que llegase tan arriba: "No sé si va a durar mucho como líder, pero cuando comenzó la competición y el equipo iba sumando, pensar en estos números, creo que ni siquiera ellos se lo esperaban, pero sabía que iba a ser un equipo duro, que iba a estar en la parte alta, porque tiene jugadores de mucha calidad que, cuando las cosas se tuercen, deciden como el domingo pasado con una falta pasado ya el minuto 90". El Cristo Atlético dispone de una plantilla con jugadores jóvenes y con calidad, y otros con veteranía. "Les sale todo, y esa es la realidad".

Apoyo de la afición

Miguel Losada no duda en pedir el apoyo de la afición: "Ojalá esa iniciativa de que entren gratis los menores de edad y que casa socio pueda llevar un acompañante, sirva para enganchar a la gente que nos ayude a conseguir una victoria que mantenga nuestras opciones de entrar en play off ya que la diferencia es pequeña respecto al cuarto clasificado. Ojalá que el domingo las cosas nos salgan bien y de aquí a final de temporada se mantenga esa comunión de equipo y afición".

Fichajes

No descarta el técnico salmantino que pueda llegar algún fichaje. Losada reconoció que el club está sondeando el mercado y "tenemos que ver lo qué puede venir bien al equipo, lo que pueda sumar, no lo que ya tenemos, porque sería absurdo. Pero los condicionantes económicos son los que son y en eso estoy tranquillo, estoy encantado con lo que tengo. Para mi los jugadores que hay son fiables cien por cien y si puede llegar alguno más, pues mejor".