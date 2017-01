"La pelota no quiso entrar"

Miguel Losada lamentaba al final del encuentro que su equipo no hubiese podido conseguir el triunfo en su visita a Ence: "Lo hemos intentado de principio a fin, pero la pelota no ha querido entrar. En este tipo de partidos lo das todo y lo intentas, pero a veces la suerte también juega y no hemos podido hacer mucho mas ante un rival bien plantado y en un campo que no estaba en buenas condiciones para practicar el fútbol".

Para el técnico del Zamora la clave del encuentro estuvo ahí, en la falta de acierto de los suyos, ya que "hicimos un buen partido y hemos tenido algunas ocasiones claras, hasta tres, sobre todo en la recta final de la primera mitad, pero no las hemos metido y ahí ha estado el partido. Por lo demás, el equipo no ha sufrido". "Es cierto que el Mirandés apretó un poco más en la segunda mitad, pero no hemos pasado apuros a nivel defensivo y ellos no nos han generado ocasiones claras. Pero en ataque no hemos estado acertados en un campo que estaba muy mal".

Con todo, Losada aseguraba estar satisfecho con el trabajo de su equipo que "lo ha intentado todo y ha luchado hasta el último momento. Los chavales lo han puesto todo sobre el terreno de juego y no hay más que hacer. Al final sumamos un buen punto fuera de casa y eso es importante", concluyó.