Decepción tras el empate

El Zamora buscaba en Ence tres puntos de oro para no perder comba respecto a los puestos de cabeza, pero se volvió con un pobre empate tras su encuentro ante el filial rojillo que ya les ganó en el primer partido de Liga. Lo intentaron los de Miguel Losada, sobre todo en la recta final de la primera mitad pero no pudieron superar a la bien plantada zaga burgalesa. El Mirandés B defendió con orden y, además, las pocas ocasiones claras que dispusieron los zamoranos las acabó salvando el meta local, Moussa.

Ya en la segunda mitad las cosas se igualaron un poco, pero la pelota no quiso entrar y el marcador no se movió, lo que supone una sensación amarga para un equipo que aspira al "play-off".

Comenzó el encuentro con muchas reservas por parte de ambos conjuntos, que saltaron al terreno de juego poco dispuestos a asumir riesgos. Las defensas se imponían claramente a los ataques y el juego se desarrollaba casi por completo en el centro del campo, sin que ninguno de los dos equipos consiguiese acercarse con peligro a las inmediaciones del área contraria. Así, sin ocasiones de peligro ni demasiada emoción, transcurrían los minutos en Ence sin que el Zamora consiguiese hacer valer su teórica superioridad. Aunque, eso sí, eran los hombres de Miguel Losada los que se mostraban más incisivos en la disputa por el control del partido.

Las cosas empezaron a cambiar, sin embargo, a partir del minuto 20. Poco a poco el buen trabajo del Zamora empezó a dar sus frutos y los rojiblancos fueron ganando en posesión y control del encuentro, hasta hacerse con el completo dominio del partido.

Empezaron a llegar también entonces las primeras aproximaciones al área del Mirandés B, o al menos los primeros intentos. Porque de inicio el equipo zamorano lo intentaba con internadas por la banda derecha que conseguía tapar bien la defensa rojilla antes de que el peligro llegase a mayores.

Con todo, la primera ocasión clara del encuentro no llegaba hasta el minuto 30, con un balón que quedó suelto en el área local y que Iñaki conseguía rematar, pero su disparo se iba ligeramente alto.

La superioridad técnica de los zamoranos se hacía cada vez más patente y el Mirandés B iba dando pasos atrás, intentando mantener su puerta a cero en la recta final de esta primera mitad. Los de Losada, por su parte, apretaban en el último cuarto de hora en busca del gol que les permitiese irse al descanso con ventaja en el luminoso. Y pudo llegar en el 38, cuando Diego Ortiz estaba a punto de superar a Moussa en el mano a mano. No pudo y el portero local ganó la partida. Resultado que se repetiría poco después, en el 42, esta vez en una jugada individual de Sopale que el guardameta del Mirandés B salvaba in extremis, permitiendo a su equipo irse al descanso con el 0-0 en el luminoso.

Tras el descanso el Zamora continuó dominando, aunque el Mirandés B intentó en esta segunda mitad dar un paso adelante y mostrar un mayor carácter ofensivo. Pese a que en ese sentido el encuentro se igualó un poco, lo cierto es que continuaba siendo el equipo de Miguel Losada el que más peligro creaba ante la puerta contraria. Y a punto estuvieron de conseguir el ansiado gol al poco de reanudarse el encuentro con un cabezazo de Diego Ortiz que se fue fuera por muy poco.

El encuentro era bastante más dinámico y locales y zamoranos apretaban en busca del gol. En el minuto 57 llegaba la jugada polémica del encuentro cuando los zamoranos reclamaban cesión en el área rojilla, pero el colegiado no observó acción punible y dejó seguir el juego. En el 61 llegaba otra buena oportunidad para los de Miguel Losada, esta vez en un remate de Iñaki que se iba alto por poco.

También el Mirandés B intentaba desequilibrar la balanza, aunque su única ocasión clara llegaba en el minuto 63, en un córner bien peinado por Guille que a punto estaba de colarse en la meta zamorana.

En el tramo final el choque se rompió, con dos equipos que intentaban marcar pero que lo hacían más con el corazón que con la cabeza. El partido estaba loco, aunque no había ocasiones claras y seguía siendo el Zamora quién mas sensación de peligro generaba ante un Mirandés B que lo intentaba en jugadas de estrategia. Pero no pudo ser. La pelota no quiso entrar y al final del choque se llegaba con el empate a cero inicial. Con este punto el Zamora ha dormido a cuatro puntos de Unionistas que este mediodía visita a La Virgen del Camino.