El Zamora deja escapar la oportunidad (0-0)

Once inicial del Zamora CF. ZAMORA CF

El Zamora CF ha dejado escapar una oportunidad de meter presión al cuarto clasificado, Unionistas, y este sábado rubricaba un empate sin goles en casa del Mirandés B que sabe a muy poco.

La primera parte resultó, en líneas generales, bastante igualada y pobre. Los rojiblancos no se adaptaron a las pequeñas dimensiones del campo del filial rojillo y les costaba crear peligro. Aún así tuvieron opciones de ver portería con Raly y Sopale como principales protagonistas, aunque el marcador no quiso moverse. Enfrente, Miguel tampoco tuvo trabajo, aunque eso no debía ser consuelo y es que era el Zamora el que debía tomar el mando.

Eso precisamente intentaron hacer los jugadores de Miguel Losada en la reanudación. Los zamoranos intentaron sumar metros frente a su rival burgalés pero las ocasiones de hacer gol no estaban siendo lo suficientemente precisas. Viendo que no terminaban de desequilibrar el duelo, Losada comenzó con las rotaciones y dio entrada a Caramelo para otorgar una mayor rapidez al juego de los suyos que tampoco debían descuidarse en defensa y es que el Mirandés B también tuvo sus aproximaciones.

Se llegaba a la recta final y con ella los mejores minutos del Zamora que cercaron la portería rival pero estaban condenados al empate.

