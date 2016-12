El Zamora organiza hoy el décimo Trofeo Diputación

El Zamora CF organizará esta tarde en el estadio Ruta de la Plata y sus anexos la décima edición del Trofeo de Fútbol 7 Diputación Provincial que, como siempre, será una jornada de convivencia entre los más pequeños del club rojiblanco y de otros provedentes de toda la provincia.

Está previsto que compitan a lo largo de la mañana y tarde un total de 33 equipos pertenecientes a 16 clubes y que contarán con unos 400 jugadores de las categorías Prebenjamín, Benjamín y Alevín. La principal novedad es que este año competirá un equipo de la provincia de Valladolid, el Renedo.

El sistema de competición dividirá en dos grupos a los equipos de cada categoría que jugarán en forma de liguilla, y de los que saldrán los finalistas. Los partidos de liguilla se jugarán a 18 minutos, mientras que en las finales habrá dos tiempos de 10, 12 y 15 minutos para cada categoría. Este año habrá una final por grupo que se disputarán de forma simultánea dentro del Estadio Ruta de la Plata.

Además, la organización ha establecido un sistema de puntuación en el que se valorará el comportamiento de los jugadores, de los entrenadores, de los aficionados y familiares de cada equipo, y del tiempo de participación de todos los jugadores de cada equipo.

No se compatilizarán los goles a partir de una ventaja de más de 3. Los partidos serán dirigidos por árbitros voluntarios. Los clubes que aportarán equipos, además del anfitrión, son CD Benavente, La Amistad, Toresana, San Lorenzo, Racing Monfarracinos, Pinilla Duero, Morales At., At. Toresano, San Cristóbal, Renedo, At. Zamora, Valorio Natural, San Lorenzo, Amor de Dios, Racing Benavente y Villaralbo.

Las finales comenzarán a las 16.00 horas y la entrega de medallas será a las 15.30.