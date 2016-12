El Zamora "no renuncia a nada" en esta segunda vuelta de Liga

El presidente del Zamora C. F., junto con el entrenador y el director deportivo.

El presidente del Zamora C. F., junto con el entrenador y el director deportivo. Foto Javier de la Fuente

Satisfecho y contento. Así asegura encontrarse el presidente del Zamora CF tras la conclusión de la primera vuelta de la temporada 2016-17, en la que el equipo ha luchado por acercarse a los puestos de play-off hasta afianzarse en la quinta plaza, a tan solo cinco puntos del cuarto, en este caso Unionistas de Salamanca que ha cerrado el año como cuarto (36 puntos), por detrás del Cristo Atlético (47), Gimnástica Segoviana (46) y Atlético Astorga (45).

Llegados a este punto, Segismundo Ferrero no ocultó que en la entidad del Duero "no se renuncia a nada" y el objetivo que se marcan es estar lo más arriba posible y acabar la competición, si es posible, entre los cuatro primeros clasificados, lo que daría derecho a jugar el play-off de ascenso a Segunda División B, que es el gran objetivo al que nadie quiere renunciar. El máximo responsable del club sí admitió que queda toda una segunda vuelta por delante que en ocasiones "se hace larga" pero "también es la parte más bonita, y esperemos que sea positiva para el Zamora". Además hizo hincapié en que aunque los de arriba se mostraran muy fuertes en estos meses, todo puede cambiar y de hecho puso de ejemplo a su propio equipo cuando tras una primera vuelta muy positiva, acabó por perder la categoría.

Con fin de afrontar este segundo tramo del campeonato con garantías los responsables no renuncian a efectuar fichajes en este periodo navideño, y el propio Segismundo aclaró que en estos momentos tienen tres fichas libres que no significa que las vayan a ocupar en su totalidad, pero no se niegan a ampliar el vestuario si eso supone un aumento de nivel y de competitividad entre unos futbolistas con los que aseguró estar muy satisfecho.

Aunque no se renuncia a nada, en el club aseguran ser conscientes de las dificultades, y la directiva rojiblanca también afronta un nuevo año en el que la complicada situación financiera estará muy presente. Ante este hecho, Ferrero admitía que "las condiciones económicas te dificultan para, por ejemplo, luchar por ser campeón, y lograr más retos. El dinero es importante y por eso hay que dar las gracias a los jugadores y entrenadores, entre otros, por el esfuerzo que están realizando".

Con todo, Ferrero insistió en sus dos objetivos "quedar lo más arriba posible en el plano deportivo, y reducir la deuda lo máximo que se pueda".

En otro orden de cosas, el Zamora CF ha realizado ya el esperado sorteo de su iniciativa "Las 7 y media" con los obsequios que no salieron premiados en el juego. En total son 2.534 regalos y el listado viene ordenado de menor a mayor, por papeleta premiada junto con su regalo. Los premios se pueden pasar a recoger por las oficinas del club en el estadio Ruta de la Plata, en horario de 11.00 a 13.00 horas. La lista de premios puede verse en la página oficial del Zamora o directamente copiando el enlace http://zamoracf.es/noticias/descargar/419.