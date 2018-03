'Shadow of the Tomb Raider' ya tiene tráiler y fecha de estreno

Puntual a la cita, el equipo de Crystal Dynamics ha estrenado un pequeño teaser de apenas 20 segundos con la nueva entrega de la serie Tomb Raider. 'Shadow of the Tomb Raider', nombre que recibirá el título, estará disponible el próximo 14 de septiembre para PlayStation 4, Xbox One y PC.

Por el momento son bastante escasos los detalles que se conocen al respecto, aunque desde la propia compañía nos emplazan al 27 de abril para desvelar el tráiler completo, de una obra, que según apuntan supondrá el cierre de la trilogía y la conclusión de los orígenes de la protagonista. En el corto, pero intenso video, podemos ver como Lara Croft atraviesa un bosque de una ubicación precolombina.

Hasta el momento, la serie 'Tomb Raider' ha conseguido vender más de 63 millones de copias en todo el mundo. En sus inicios, el juego original inspiró una de las adaptaciones cinematográficas de más éxito de la historia, y el renacer de 2013 originó un nuevo éxito con una película que recrea su seña de identidad de estilo de juego de acción y supervivencia. Su protagonista, Lara Croft lleva siendo un icono mundial moderno durante dos décadas. Sin más, puedes echar un vistazo al teaser.

