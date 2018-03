Sega recopila más de 50 clásicos para PS4, Xbox One y PC

La compañía japonesa desarrolladora de software Sega ha anunciado este miércoles, el lanzamiento oficial de una recopilación de juegos clásicos de Sega Mega Drive Classics que introducirán filtros de mejora gráfica y nuevos modos de juego, cuyo lanzamiento tendrá lugar el próximo 29 de mayo para PlayStation 4, Xbox One y PC.

El Community Manager en Sega Europe, Ibrahim Bhatti, a través del blog oficial de PlayStation, ha confirmado el lanzamiento oficial del recopilatorio Sega Mega Drive Classics, que contiene 53 juegos clásicos de la videoconsola que actualiza las características de emulación, y que estará disponibles a partir del próximo 29 de mayo para las plataformas como PlayStation 4 y Xbox One y PC en Steam.

Los juegos recogidos en el recopilatorio contarán con mejoras, como el nuevo modo espejo, que permitirá jugar todos los títulos recopilados con la pantalla en horizontalmente, que dejará guardar los progresos realizados en cualquier momento del juego, según ha destacado Bhatti.

A su vez, esta nueva recopilación incorporará la opción multijugador, tanto 'online' como 'offline', para poder disputar partidas con otros jugadores, ya sea en casa con amigos o con otros jugadores de cualquier parte del mundo. Este modo estará disponible en los juegos con caracterísicas multijugador, como en Sonic the Hedgehog 2. Además, el jugador dispondrá de una lista de trofeos a los que los usuarios podrán optar por medio de desafíos.

Bhatti también ha destacado las mejoras gráficas introducidas en todos los juegos, con el objetivo de ofrecer una buena experiencia adaptada a los nuevos modelos de televisor. El jugador podrá navegar con facilidad en el menú para elegir los juegos a través de un tema que emula una habitación de los años 90.

Algunos de los títulos incluidos en esta recopilación Sega Mega Drive Classics son: Kid Chamaleon, Sonic 3D Blast, Sonic Spinball, Streets of Rage 3, Super Thunder Blade, Sword of Vermilion, The Revenge of Shinobi, Phantasy Star II, Vectorman, Virtual Fighter 2 y Wonder Boy in Monster World, entre otros.